Απίστευτη γκάφα της βρετανίδας ΥΠΕΞ – Αποκάλεσε Νίκο Βέρτη τον Νίκο Δένδια

Συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια είχε η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Liz Truss, η οποία έκανε μια απίστευτη γκάφα που μάλιστα είδαν όλοι στο Twitter.

Η υπουργός μπέρδεψε τον Νίκο Δένδια με έναν άλλο Νίκο που καμία σχέση δεν έχει με την πολιτική… το γνωστό τραγουδιστή Νίκο Βέρτη! Μάλιστα το tweet αφορούσε την Ουκρανία και τα συλλυπητήριά της για τους Έλληνες ομογενείς που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Το λάθος όμως γρήγορα διορθώθηκε και το όνομα του Νίκου Δένδια μπήκε στη σωστή θέση. «Βρετανία και Ελλάδα ενωμένες καταδικάζουν τη βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απομονώνουν τη Ρωσία στη διεθνή σκηνή. Εξέφρασα στον Νίκο Δένδια τα συλληπητήριά μου για τον θάνατο των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία και συμφωνήσαμε να συσπειρώσουμε τους εταίρους μας για να λογοδοτήσει η Ρωσία» έγραψε στο διορθωμένο tweet η Liz Truss.

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin’s barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.

I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn

— Liz Truss (@trussliz) March 7, 2022