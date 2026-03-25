Απίστευτη ιστορία από την Κρήτη: Εκλεψε 11.000 ευρώ από συγκάτοικό του, τα τζόγαρε και σκηνοθέτησε διάρρηξη

25 Μαρ. 2026 12:16
Στη σύλληψη ενός άνδρα από την Αλβανία για κλοπή 11.000 ευρώ από Αιγύπτιο συγκάτοικό του προχώρησαν αστυνομικοί από το Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η κλοπή σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου μένουν ο Αλβανός και δύο άνδρες από την Αίγυπτο. Και οι τρεις εκτός από συγκάτοικοι είναι και συνάδελφοι, καθώς εργάζονται στο ίδιο εργοτάξιο στην περιοχή.

Ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων κατήγγειλε χθες, Τρίτη, στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει «φτερά» περίπου 11.000ς ευρώ, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι.

Ο αλλοδαπός από την Αλβανία ισχυρίστηκε ότι και από εκείνον έκλεψαν χρήματα, περίπου 400 ευρώ ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για διάρρηξη, καθώς η πόρτα είχε παραβιαστεί.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πληροφορήθηκαν ότι ο Αλβανός είχε επιστρέψει μόνος του σε ανύποπτη στιγμή, λέγοντας ότι έχει κάτι ξεχάσει. Αφού, δε, αναλύθηκε το υλικό από κάμερες, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η κλοπή είχε γίνει από τον Αλβανό και όχι από κάποιον άγνωστο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε δει που ο Αιγύπτιος κρύβει τα λεφτά, βρήκε την ευκαιρία και τα άρπαξε. Στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους με τον Αλβανό να φέρεται να είπε ότι τα «επένδυσε» στον τζόγο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 Πύργος: Με μαύρες κορδέλες στην παρέλαση οι συμμαθητές του 18χρονου Μάκη
15:20 Νέα αμυντική συμφωνία Λονδίνου – Άγκυρας για τα μαχητικά Eurofighter
15:10 Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 29 Μαρτίου: Μία ώρα μπροστά τα ρολόγια
15:00 Η εξομολόγηση του Λευτέρη Πανταζή για την Κόνι Μεταξά και το τραγούδι «Κόρη μου»
14:53 Μήνυμα Δένδια μετά την παρέλαση: Με νέα οπλικά συστήματα και νέες αντιλήψεις οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται
14:45 Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα κάνεις αίτηση
14:36 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κάτω Αχαΐα – Τα μηνύματα Φαρμάκη και Αλεξόπουλου
14:33 Το Ιράν έλαβε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου
14:30 Χριστίνα Αλεξοπούλου: Εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής στην Παρέλαση της Πάτρας
14:25 Πάτρα: Με λαμπρότητα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr
14:24 Τασούλας: Ενωμένοι ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821
14:16 Έφυγε από τη ζωή η Πατρινή Άννα Παπαγεωργίου σε ηλικία 58 ετών
14:05 Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια ΕΠΑΛ παρέλασε για την 25η Μαρτίου
13:57 Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται εθνική ενότητα
13:46 25η Μαρτίου: Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάστηκε στην παρέλαση της Αθήνας ΦΩΤΟ
13:38 Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις σε Αμαλιάδα και Ναυπακτία
13:26 Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας λόγω Ιράν
13:15 Πάτρα: 16χρονος σήκωσε μια γειτονιά στο πόδι – Έπαιζε μουσική σε πλατεία
13:06 Πάτρα: Φωτιά σε κάδο στην Γεροκωστοπούλου – Άμεση επέμβαση των αρχών ΒΙΝΤΕΟ
12:57 Αταμάν: Πολύ σημαντική νίκη με Dubai BC, αλλά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
