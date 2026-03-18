Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι

Ένα 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, αφού κατάπιε ξυραφάκι, σε ένα ιδιαίτερα σπάνιο και επικίνδυνο περιστατικό.

Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε άμεσα σε ακτινογραφία. Η εξέταση επιβεβαίωσε την ύπαρξη του αιχμηρού μεταλλικού αντικειμένου στο στομάχι του και προσδιόρισε με ακρίβεια τη θέση του, επιτρέποντας στους χειρουργούς να προγραμματίσουν την επέμβαση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η χειρουργική ομάδα προχώρησε σε ενδοσκοπική ή χειρουργική αφαίρεση του ξυραφιού, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί τραυματισμός στα τοιχώματα του οισοφάγου ή του στομάχου κατά την εξαγωγή. Παρά την υψηλή επικινδυνότητα της κατάστασης, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και χωρίς καμία επιπλοκή.

Μετά την επέμβαση, το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε σε θάλαμο νοσηλείας, όπου παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και αναρρώνει ικανοποιητικά.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς για την επιτυχή έκβαση και τόνισαν ότι η έγκαιρη προσέλευση στο νοσοκομείο συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.

