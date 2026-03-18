Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι

Το αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε με ακτινογραφία στο στομάχι. Επιτυχημένη χειρουργική αφαίρεση σε νοσοκομείο Παίδων Αθήνας

18 Μαρ. 2026 22:08
Pelop News

Ένα 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, αφού κατάπιε ξυραφάκι, σε ένα ιδιαίτερα σπάνιο και επικίνδυνο περιστατικό.

Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε άμεσα σε ακτινογραφία. Η εξέταση επιβεβαίωσε την ύπαρξη του αιχμηρού μεταλλικού αντικειμένου στο στομάχι του και προσδιόρισε με ακρίβεια τη θέση του, επιτρέποντας στους χειρουργούς να προγραμματίσουν την επέμβαση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η χειρουργική ομάδα προχώρησε σε ενδοσκοπική ή χειρουργική αφαίρεση του ξυραφιού, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί τραυματισμός στα τοιχώματα του οισοφάγου ή του στομάχου κατά την εξαγωγή. Παρά την υψηλή επικινδυνότητα της κατάστασης, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και χωρίς καμία επιπλοκή.

Μετά την επέμβαση, το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε σε θάλαμο νοσηλείας, όπου παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και αναρρώνει ικανοποιητικά.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς για την επιτυχή έκβαση και τόνισαν ότι η έγκαιρη προσέλευση στο νοσοκομείο συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα
22:49 Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών
22:40 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 
22:32 Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια
22:20 Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου
22:13 Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών
22:08 Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι
21:53 Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο
21:43 Σοκ στη Βέροια: 24χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά μυστηριώδη πτώση σε πιλοτή
21:35 Ειδική πτήση «Κιβωτός» του ΥΠΕΞ: Επαναπτρίστηκαν 101 πολίτες με 45 κατοικίδια από Άμπου Ντάμπι
21:23 Το σχόλιο Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη Μαρίκα
21:16 Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση εξωδικαστικού για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
21:09 Eurovision 2026: Απειλείται η συμμετοχή του Ισραήλ
20:59 Συναγερμός στην Βρετανία: Εξάπλωση μηνιγγίτιδας σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ
20:54 Έντονη αντιπαράθεση Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου στη Βουλή
20:47 Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 930 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ποιοι οφελούνται
20:40 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
20:31 Βενζινοπώλες σε τροχιά κινητοποιήσεων για το πλαφόν στα καύσιμα
20:26 Ελβετία: Νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό, τι συνέβη
20:22 Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ΠΑΟΚ και 14 πρόσωπα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
