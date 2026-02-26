Απίστευτο περιστατικό στη Φθιώτιδα: Φώκια βγήκε στον δρόμο και μπέρδεψε τους κατοίκους – Επιχείρηση επιστροφής στη θάλασσα ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, όπου μια μικρή φώκια εντοπίστηκε μακριά από τη θάλασσα. Κάτοικοι και Λιμενικό κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή επιστροφή της στο φυσικό της περιβάλλον.

26 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Αναστάτωση αλλά και έκπληξη προκάλεσε το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου στην Αρκίτσα Φθιώτιδας η εμφάνιση μιας μικρής φώκιας σε δρόμο που οδηγεί προς την παραλία, σε σημείο αρκετά μακριά από τη θάλασσα.

Οι κάτοικοι που την εντόπισαν φρόντισαν να κινηθούν με προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενόχληση στο ζώο, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα ο Λιμενικός Σταθμός. Με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού, η φώκια οδηγήθηκε σταδιακά πίσω στο θαλάσσιο περιβάλλον της χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται πως ακολούθησε αγωγό που καταλήγει στη θάλασσα και εμφανίστηκε στη στεριά μέσω φρεατίου, περίπου 150 έως 200 μέτρα μακριά από το νερό.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά, με το ζώο να παραμένει ήρεμο και συνεργάσιμο καθ’ όλη τη διαδικασία, ενώ αποφεύχθηκε κάθε κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων.


