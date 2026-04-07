Απίστευτο, στο Αγρίνιο τράκαραν μέσα στο νεκροταφείο! ΦΩΤΟ

Μεγάλη η αναστάτωση, που σημειώθηκε σήμερα Μεγάλη Τρίτη (7/4/2026) εντός του νεκροταφείου στο Αγρίνιο από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ επιβατικά που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες.

Ευτυχώς από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ενώ στα οχήματα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Για την καταγραφή του συμβάντος κλήθηκε στο σημείο περιπολικό της Τροχαίας Αγρινίου, η οποία και καλείται να απαντήσει στο ερώτημα ποιος από τους εμπλεκόμενους, είχε προτεραιότητα.

