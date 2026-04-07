Πάτρα: Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έπεσε ο μεγάλος λαχνός του ΣΚΡΑΤΣ, ο σούπερ τυχερός θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

07 Απρ. 2026 20:10
Στην Πάτρα ραντεβού με την τύχη είχε ένας κάτοικος, καθώς κατά την επίσκεψη του σε ένα κατάστημα Allwyn της περιοχής, κέρδισε 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τα επόμενα 2 χρόνια, στο παιχνίδι του ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ».

Ο ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος Allwyn, που βρίσκεται στην οδό 12ου Συντάγματος 2, Γιώργος Νταλάπας, αναφέρει: «Ο μεγάλος νικητής αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών, σε ολόκληρη την πόλη. Το να ξέρεις πως έχεις εξασφαλίσει ένα εισόδημα ύψους 50.000 ευρώ για τους επόμενους 24 μήνες, σίγουρα σε κάνει να αντιμετωπίζεις με περίσσια αισιοδοξία το μέλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να καταγράφονται τέτοιες επιτυχίες στο κατάστημα μας. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

«Είναι… εξωπραγματικό»

Το κόστος του τυχερού λαχνού «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» ήταν 10 ευρώ. «Η χαρά μας δεν περιγράφεται και στο κατάστημά μας επικρατεί εορταστικό κλίμα. Το να εισπράττει κανείς ουσιαστικά 1,2 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μένα τόσο μικρό αντίτιμο είναι… εξωπραγματικό. Με μια καλή διαχείριση, ο υπερτυχερός θα είναι ξένοιαστος όχι μόνο για τους επόμενους 24 μήνες, αλλά για πολλά χρόνια», τονίζει ο κ. Νταλάπας.

Οι λαχνοί της οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ»

Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» αποτελείται από τρία παιχνίδια. Σε όλους τους λαχνούς, οι παίκτες προσπαθούν να ταιριάξουν οποιονδήποτε από τους αριθμούς τους με έναν από τους τυχερούς αριθμούς, ώστε να κερδίσουν το αντίστοιχο ποσό.

Αν βρουν το σύμβολο «24ΜΗΝΕΣ» δύο φορές στον λαχνό τους, κερδίζουν το μέγιστο έπαθλο του εκάστοτε παιχνιδιού, δηλαδή 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€», 24.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€» και 5.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-2€».

Επίσης, στα παιχνίδια «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€» και «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€», κερδίζουν 2.000 και 1.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες αντιστοίχως, αν βρουν δύο φορές το σύμβολο «ΤΥΧΗ».

