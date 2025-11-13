«Από αφέλεια το έκανα»: Ελεύθερος με όρους ο 21χρονος για την παράνομη βιντεοσκόπηση 68χρονης στη Θεσσαλονίκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος που είχε συλληφθεί για την παράνομη βιντεοσκόπηση 68χρονης σε τουαλέτα εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο νεαρός παραδέχθηκε την πράξη του, αποδίδοντάς τη στην «αφέλειά» του, ενώ εξετάζεται αν είχε προβεί και σε παρόμοιες ενέργειες στο παρελθόν.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 68χρονη γυναίκα, που βρισκόταν ως πελάτισσα στην εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, εντόπισε το κινητό τηλέφωνο του νεαρού να την καταγράφει μέσα στην τουαλέτα. Ο 21χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και απολύθηκε αμέσως από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν.

Κατά την αστυνομική προανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε προβεί σε παρόμοιες ενέργειες τουλάχιστον δέκα φορές στο παρελθόν. Το ενδεχόμενο αυτό ερευνάται ήδη από τις δικαστικές αρχές, με πιθανή εντολή για περαιτέρω προανάκριση από την αστυνομία.

