Από αφρικανική σκόνη «πνίγηκε» η Κρήτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη, στην Κρήτη.
Από πέπλο αφρικανικής σκόνης τυλίχθηκε το Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ της Πέμπτης 22/01/2026, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, με το φαινόμενο να περιορίζει δραστικά την ορατότητα και να μετατρέπει την πόλη σε ένα απόκοσμο σκηνικό.
Η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά σε ολόκληρη την πόλη, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα βαριά και αποπνικτική, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και οδηγούς.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές -και ταυτόχρονα ανησυχητικές- ήταν οι εικόνες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν ταινία τρόμου.
