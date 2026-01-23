Από αφρικανική σκόνη «πνίγηκε» η Κρήτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη, στην Κρήτη.

Από αφρικανική σκόνη «πνίγηκε» η Κρήτη ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
23 Ιαν. 2026 10:01
Pelop News

Από πέπλο αφρικανικής σκόνης τυλίχθηκε το Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ της Πέμπτης 22/01/2026, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, με το φαινόμενο να περιορίζει δραστικά την ορατότητα και να μετατρέπει την πόλη σε ένα απόκοσμο σκηνικό.

Από αφρικανική σκόνη «πνίγηκε» η Κρήτη ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά σε ολόκληρη την πόλη, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα βαριά και αποπνικτική, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και οδηγούς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές -και ταυτόχρονα ανησυχητικές- ήταν οι εικόνες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν ταινία τρόμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του
12:02 Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή
11:57 Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών
11:55 Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
11:51 Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
11:50 Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
11:49 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου
11:47 Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»
11:45 Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
11:38 Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες
11:35 Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας
11:30 Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές
11:26 Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα
11:23 Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα
11:22 Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»
11:20 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες
11:18 Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
11:14 Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»
11:11 Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα
11:10 Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ