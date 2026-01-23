Από αφρικανική σκόνη «πνίγηκε» η Κρήτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Από πέπλο αφρικανικής σκόνης τυλίχθηκε το Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ της Πέμπτης 22/01/2026, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, με το φαινόμενο να περιορίζει δραστικά την ορατότητα και να μετατρέπει την πόλη σε ένα απόκοσμο σκηνικό.

Η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά σε ολόκληρη την πόλη, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα βαριά και αποπνικτική, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και οδηγούς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές -και ταυτόχρονα ανησυχητικές- ήταν οι εικόνες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν ταινία τρόμου.

