Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο

Μπαράζ αστυνομικών επιχειρήσεων σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Ελλάδα, με συλλήψεις για τροχαίες και ποινικές παραβάσεις, κατοχή ναρκωτικών, αλλά και εξιχνίαση κλοπών και υποθέσεων απάτης σε τρεις νομούς.

Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
07 Οκτ. 2025 12:30
Pelop News

Μπαράζ συλλήψεων και δικογραφιών καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε ελέγχους που αποκάλυψαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατοχή ναρκωτικών, αλλά και εξιχνιάσεις υποθέσεων κλοπών και απάτης.

Στην Πάτρα, συνελήφθη τα ξημερώματα στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» ένας άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας.

Λίγο αργότερα, άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν άλλο άτομο που δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για αστυνομικό έλεγχο, ενώ σε ξεχωριστό περιστατικό, συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας στην πόλη, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού και κάνναβης.

Στον Πύργο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών για κλοπή. Οι δράστες, σύμφωνα με την έρευνα, στις 16 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Ιωάννη Πύργου, αφαίρεσαν από αγρόκτημα 15 κόκορες και κότες, καθώς και εργαλεία όπως χειροπρίονα, αξίνες και φτυάρια.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή συνελήφθη άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Στο Αγρίνιο, τέλος, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν και συνέλαβαν άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, με ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ για υπόθεση απάτ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
12:00 Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Αχαΐα
11:56 Ο Καραγκιόζης υποδέχεται τους φοιτητές: Το Πατρινό Καρναβάλι στο “Welcome to UP 2025”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ