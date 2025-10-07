Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο

Μπαράζ συλλήψεων και δικογραφιών καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε ελέγχους που αποκάλυψαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατοχή ναρκωτικών, αλλά και εξιχνιάσεις υποθέσεων κλοπών και απάτης.

Στην Πάτρα, συνελήφθη τα ξημερώματα στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» ένας άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας.

Λίγο αργότερα, άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν άλλο άτομο που δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για αστυνομικό έλεγχο, ενώ σε ξεχωριστό περιστατικό, συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας στην πόλη, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού και κάνναβης.

Στον Πύργο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών για κλοπή. Οι δράστες, σύμφωνα με την έρευνα, στις 16 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Ιωάννη Πύργου, αφαίρεσαν από αγρόκτημα 15 κόκορες και κότες, καθώς και εργαλεία όπως χειροπρίονα, αξίνες και φτυάρια.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή συνελήφθη άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Στο Αγρίνιο, τέλος, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν και συνέλαβαν άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, με ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ για υπόθεση απάτ

