Από ποιον τελικά προστατεύουμε το Μνημείο;

Η ψήφιση της τροπολογίας περί «προστασίας» του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη είναι ακόμα ένα οδυνηρό λάθος στη σωρεία των λάθος χειρισμών που έχει περιέλθει η κυβέρνηση σε αυτή την εκτεταμένη πλέον σύγκρουση που εξελίσσεται ανάμεσα σε αυτήν και στους γονείς των θυμάτων στα Τέμπη.

Η παρουσία γονέων των θυμάτων στον χώρο εκεί και του κόσμου που σπεύδει συνεχώς να τους συμπαρασταθεί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «βεβηλώνει» με οποιονδήποτε τρόπο τον συμβολισμό και την βαρύτητα του μνημείου, όπως ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όπως επίσης και τον σεβασμό στην ιερότητα του χώρου.

Οι νεκροί ήρωες της πατρίδας έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της χώρας μας.

Η ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς την άλλη. Η μη απόδοση της Δικαιοσύνης συνιστά περιορισμό της ελευθερίας, του αγαθού δηλαδή για το οποίο έδωσαν την ζωή τους οι πεσόντες.

Αρα από όποια ηθική σκοπιά και αν εξετάσουμε το ζήτημα της παρουσίας των ανθρώπων που διεκδικούν την απόδοση της δικαιοσύνης στον φορτισμένο αξιακά αυτόν χώρο, συνάδει απόλυτα με τον συμβολισμό του μνημείου.

Προφανώς λοιπόν το επιχείρημα της «βεβήλωσης» δεν γίνεται πιστευτό από κανέναν.

Τι πραγματικά λοιπόν προκαλεί αυτή τη «μήνιν» των μελών της κυβέρνησης;

Η παρουσία του κόσμου που διαμαρτύρεται το μόνο που διαταράσσει είναι την αλαζονεία τους. Και ιδιαίτερα όταν είναι πάνδημη η συμμετοχή.

Δεν αντέχουν να είναι εκεί μπροστά στον χώρο που ασκείται η εξουσία τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όλοι αυτοί που τους αμφισβητούν, τους καταγγέλλουν, τους κατονομάζουν «ηθικούς αυτουργούς» σε ένα έγκλημα που επιτελέστηκε.

Κανένας «θεός» δεν αντέχει την περιφρόνηση της ισχύος του… Κι έτσι με έναν τρόπο η αρχαία τραγωδία γίνεται πάλι επίκαιρη σε ένα σύγχρονο βιωματικό θέατρο. Πάντα κάποιος «ισχυρός» –πρόθυμος θα αναλάβει τον ρόλο του Κρέοντα

Ο Κρέων καλεί τον χορό -τους υπηκόους του- και διατυπώνει τους κανόνες λειτουργίας της νέας Πολιτείας. Δίνει εντολές και ζητά από το χορό να εφαρμόσει τις διαταγές του. Είναι εμφανές ότι ο Κρέων είναι αυταρχικός, απολυταρχικός στην επιβολή των θέσεών του και εκείνο που ζητά από τους πολίτες του είναι όχι τη γνώμη τους, αλλά την υποταγή τους.

Το τρίπτυχο εξουσία -υπακοή- απόλυτος έλεγχος είναι το μονοπάτι της διακυβέρνησης του Κρέοντα στην τραγωδία του Σοφοκλή.

Μένει να παρακολουθήσουμε σε αυτή την νέα εκδοχή της, στην οποία και συμμετέχουμε ταυτόχρονα, πώς θα επέλθει η κάθαρση…

* Ο Θεόδωρος Καμπέρος είναι οικονομολόγος.

