Από σήμερα η 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί Πάτρας

Λόγω της απεργίας των Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας, δεν θα εκτελεστούν τα  σχολικά δρομολόγια σήμερα Τρίτη 13/01/2026.

13 Ιαν. 2026 7:57
Pelop News

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας συμμετέχει στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκυρήξει η ΠΟΕΙΑΤΑ

Η απεργία ξεκίνησε από τις 5 το πρωί της Τρίτης 13/01/2026 μέχρι τις 5πμ της Τετάρτης. 

Σε ανακοίνωση των ιδιοκτητών ταξί Πάτρας, αναφέρεται:

«Κατά την διάρκεια της απεργίας δεν θα εκτελεστούν τα σχολικά δρομολόγια.

Διεκδικούμε μαζικά και δυναμικά την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Πάγια και βασικά αιτήματά που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι η εξής:

-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση

-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης μέχρι το 2035

-Υλοποίηση των εκκρεμών θεμάτων του “εραριστικού”νομοσχεδίου

-Πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου από εξωθεσμικούς παράγοντες

-Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές

Ο κλάδος των ταξί δίνει μεγάλο αγώνα επιβίωσης.Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ