Από τα «μπλόκα» στα… αγροτοδικεία – Ετοιμάζονται 50 δικογραφίες για Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα

Τα μπλόκα «σπάσανε» όμως εκατοντάδες αγρότες θα βρουν μπροστά τους τα… αγροτοδικεία, μόλις ολοκληρωθούν δεκάδες δικογραφίες και αποσταλούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, όπως αναφέραμε σε προγενέστερα ρεπορτάζ, βρίσκονται προς σύνταξη 50 δικογραφίες (απ’ αυτές οι 24 αφορούν την Αχαΐα). Οι υπηρεσίες της Τροχαίας Πάτρας και των αυτοκινητοδρόμων της Ιόνιας Οδού και της ΝΕΟ Πατρών-Κορίνθου βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης των δικογραφιών, στις οποίες αναφέρονται οι έλεγχοι και τα αδικήματα κατά περίπτωση, ενώ έχει ήδη αρχίσει η κλήση των εγκαλουμένων ιδιοκτητών τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων προς κατάθεση στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία έχει διαταχθεί από τις εισαγγελικές αρχές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.

Οι αγρότες που εγκαλούνται προέρχονται από τα μπλόκα της Περιμετρικής, της Αιγιαλείας, του Αγγελοκάστρου και της Βόνιτσας και οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν αντίστοιχα στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Πάτρας, του Αιγίου, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Το αγροτικό κίνημα επειδή η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έχει προφανώς συνειδητοποιήσει ακόμη ότι εκατοντάδες αγρότες βρίσκονται μπροστά σε δικαστικές περιπέτειες.

«Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει βούληση μέσω νομοθετικής ρύθμισης ή υπουργικής απόφασης, να αρθεί το αξιόποινο των εγκαλουμένων αγροτών, οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και αναμένουμε σε πολύ σύντομο χρόνο τις δικογραφίες από την Αστυνομία για τα περαιτέρω» τονίζουν στην «Π» επίσημες εισαγγελικές πηγές της Πάτρας.

ΟΧΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι «η ποινική μεταχείριση των αγροτών θα γίνει κατά περίπτωση, όπως κρίνεται ο κάθε πολίτης». Η εντολή που έχει δοθεί στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι να παραλαμβάνουν δικογραφίες, που είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, όσον αφορά το αποδεικτικό υλικό, για να μην προκύψουν ασάφειες και διαμαρτυρίες από την πλευρά των εγκαλουμένων. Στο πλαίσιο της διαβάθμισης των αδικημάτων, υπογραμμίζεται από τις εισαγγελικές αρχές ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι καταγγελίες που έγιναν από ιδιώτες ότι ταλαιπωρήθηκαν τις ημέρες των μπλόκων…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



