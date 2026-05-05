Από τα χιόνια στα 30άρια: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές αλλάζουν το σκηνικό

Από το σκηνικό με το κρύο και τα χιόνια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, η χώρα περνά τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο, που θυμίζει πολύ περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά Μάιο με ανοιξιάτικη ισορροπία. Οι επόμενες ημέρες φέρνουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και μια ατμόσφαιρα που κατά τόπους θα είναι βαριά, θολή και αποπνικτική, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής αρχίζουν να επηρεάζουν τη χώρα, σπρώχνοντας τον υδράργυρο τοπικά ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κορύφωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν η ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές θα έχει εμφανή θολούρα και πιο έντονη δυσφορία.

Πού θα «χτυπήσουν» περισσότερο ζέστη και σκόνη

Η πιο επιβαρυμένη εικόνα αναμένεται στα δυτικά, στα κεντρικά και στα νότια της χώρας, όπου το μείγμα ζέστης και σκόνης θα είναι πιο αισθητό. Εκεί το σκηνικό δεν θα θυμίζει απλώς άνοιξη που προχωρά, αλλά μικρό θερμό επεισόδιο, με την αίσθηση στην ατμόσφαιρα να γίνεται πιο βαριά, ειδικά σε αστικές περιοχές και σε μέρη όπου η σκόνη θα παραμείνει αιωρούμενη για ώρες.

Μέχρι και την Πέμπτη, ο καιρός αναμένεται γενικά ήπιος από πλευράς φαινομένων, χωρίς σημαντικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η σταδιακή ενίσχυση των θερμότερων και πιο υγρών αερίων μαζών που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία και θα μεταφέρουν τη σκόνη πάνω από τη χώρα.

Έρχονται και λασποβροχές

Το σκηνικό αλλάζει προς το τέλος της εβδομάδας. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα μπορεί να πάρουν τη μορφή λασποβροχών, λόγω της αφρικανικής σκόνης που θα βρίσκεται ήδη στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, η αστάθεια θα επηρεάσει και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τιμές κοντά στους 28 με 30 βαθμούς στα ανατολικά και νότια, ενώ από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα αναμένεται νέα ώθηση του υδραργύρου προς τα πάνω, με τα 30άρια να επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές.

Και η γύρη κάνει πιο βαρύ το σκηνικό

Σαν να μην έφταναν η ζέστη και η σκόνη, η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται και από τις υψηλές συγκεντρώσεις γύρης, κυρίως από ελιά και γρασίδι. Η επιχειρησιακή μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφέρει ότι για την Τρίτη 5 Μαΐου αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις γύρης ελιάς στη Νότια Ελλάδα, με πιο επιβαρυμένες τη Στερεά Ελλάδα, τη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Ρόδο, αλλά και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Χαλκιδική. Για τη γύρη από γρασίδι, οι συγκεντρώσεις αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο δύσκολο κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα, ειδικά για όσους είναι ευαίσθητοι στη σκόνη ή στις αλλεργίες. Ουσιαστικά, μέσα σε λίγες ημέρες, ο καιρός περνά από το ανοιξιάτικο ψύχος σε μια φάση με ζέστη, θολούρα και λασπωμένες βροχές, στήνοντας ένα σκηνικό που περισσότερο θυμίζει καλοκαιρινή εισβολή από τον νότο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



