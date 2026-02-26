Από τα εργαστήρια στην εφαρμογή: 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας-Patras IQ 2026

Η ώρα της ανάδειξης και προβολής των επιστημονικών καρπών που παράγονται στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της περιοχής μας έφτασε.

Με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε» αύριο ανοίγει τις πόρτες της η 9η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αιγιαλεία: Παραίτηση Φιλιππάτου από Αντιδήμαρχος, έρχονται εξελίξεις

Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων, νεοφυών σχημάτων και θεσμικών φορέων.

Χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της Εκθεσης, η οποία από το 2012 έχει καθιερωθεί ως θεσμός-ορόσημο για τη σύνδεση του ερευνητικού με τον παραγωγικό τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον στρατηγικό ρόλο της διοργάνωσης για το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο μέσα από την Patras IQ αναδεικνύει το ερευνητικό του έργο, ενισχύει την εξωστρέφεια και δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με την αγορά και τη βιομηχανία.

Παράλληλα, για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η Patras IQ αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον και ενδυναμώνοντας τη θέση της Πάτρας ως περιφερειακού κόμβου έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Η έναρξη της Patras IQ θα γίνει αύριο και ώρα 10:00 π.μ. με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα. Το κλείσιμο θα γίνει παρουσία του γενικού γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας Δημήτρη Τερζή την Κυριακή 1 Μαρτίου, ο οποίος είναι και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ανέφερε ο πρύτανης του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος Χρήστος Μπoύρας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι: «Πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο η λειτουργία ενός ενιαίου ερευνητικού κέντρου που θα συμπληρώνει το οικοσύστημα και μία ζώνη καινοτομίας με ειδικά φορολογικά κίνητρα για να επενδύσουν χωρίς φόβο οι επιχειρήσεις».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας, Τακτικό Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ Τάκης Παπαδόπουλος τόνισε ότι «για μας η Πάτρα αποτελεί μια Μητρόπολη γνώσης και έρευνας ικανή να στηρίξει έναν ισχυρό πόλο καινοτομίας στην Ελλάδα, όχι μόνο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον ώστε να προσελκύσει καινοτόμες λύσεις… Γι’ αυτό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η προσπάθειά μας για ενίσχυση της καινοτομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων είναι διαρκής». Ο καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος, αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ πρόσθεσε: «Ως Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μέσω της 9ης PatrasIQ στοχεύουμε στην άμεση επαφή με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ποιες τεχνολογίες αναπτύσσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ποια προβλήματα προσπαθούν να λύσουν, όπως και ποιες δεξιότητες αναζητούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, προκειμένου να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών, νέων ερευνητικών κατευθύνσεων κ.ο.κ.» Ο καθηγητής Δημήτριος Μούρτζης, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών, επιστημονικά υπεύθυνος της Patras IQ αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια του θεσμού. «Προσπαθούμε να ανοίξουμε την Patras IQ, προς τα έξω, σε διεθνείς οργανισμούς. Στο συνεδριακό πρόγραμμα φιλοξενούνται sessions με συνέδρους που έρχονται από την Ευρώπη και από άλλα μέρη του κόσμου».

Η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.

Η αυριανή τελετή έναρξης θα ολοκληρωθεί μουσικά με συναυλία της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής «Anima mea» του Μουσικού Σχολείου Αμφισσας «Ελένη Καραΐνδρου».

