Αιγιαλεία: Παραίτηση Φιλιππάτου από Αντιδήμαρχος, έρχονται εξελίξεις

Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς πριν από λίγη ώρα την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε ο Δημήτρης Φιλιππάτος και παράλληλα θα δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική ομάδα του δημάρχου κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες ωστόσο η απόφαση του φέρεται να είναι οριστική.

Πηγή: filodimos.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



