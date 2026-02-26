Αιγιαλεία: Παραίτηση Φιλιππάτου από Αντιδήμαρχος, έρχονται εξελίξεις
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες
Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς πριν από λίγη ώρα την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε ο Δημήτρης Φιλιππάτος και παράλληλα θα δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική ομάδα του δημάρχου κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου.
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες ωστόσο η απόφαση του φέρεται να είναι οριστική.
