Από τη Ντόχα στη Λιέγη 147 άλογα ελίτ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου

Συνολικά 147 άλογα ελίτ του άλματος εμποδίων μετακινήθηκαν αυτή την εβδομάδα από τη Ντόχα στο αεροδρόμιο της Λιέγης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης που οργανώθηκε μετά την αναστολή των αγώνων στο Al Shaqab και το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Κατάρ. Τα άλογα βρίσκονταν στην πρωτεύουσα του Κατάρ για τη διοργάνωση Longines Global Champions Tour.

BREAKING AND UNUSUAL: Qatar urgently evacuates 147 horses to Europe. Due to Qatar’s airspace closure, the horses were transported by trucks to Riyadh, Saudi Arabia, and from there to Liège, Belgium, on two Qatar Airways Boeing 777F cargo flights. pic.twitter.com/AgQlWeF2rP — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 18, 2026

Η μεταφορά έγινε με δύο cargo πτήσεις της Qatar Airways με αεροσκάφη τύπου Boeing 777F. Πριν από αυτό, τα ζώα μεταφέρθηκαν οδικώς περίπου 350 χιλιόμετρα μέχρι το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, απ’ όπου επιβιβάστηκαν στα αεροσκάφη για τη διαδρομή προς το Βέλγιο. Η πρώτη πτήση μετέφερε 74 άλογα και η δεύτερη 73.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τα άλογα ταξίδεψαν σε ειδικά διαμορφωμένα jet stalls, με τη συνοδεία εξειδικευμένου προσωπικού και κτηνιάτρων, ώστε να παρακολουθούνται συνεχώς η κατάσταση της υγείας και τα επίπεδα στρες τους.

Η διοργάνωση του Doha Equestrian Tour επιβεβαίωσε ότι όλα τα άλογα επέστρεψαν με ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στη συνέχεια της σεζόν του 2026 και στην πιθανή επιστροφή της διοργάνωσης στη Ντόχα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

