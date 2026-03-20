Από τη Ντόχα στη Λιέγη 147 άλογα ελίτ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου

Σε μια ιδιαίτερα σύνθετη επιχείρηση, 147 αγωνιστικά άλογα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τη Ντόχα στη Λιέγη, αφού το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Κατάρ κατέστησε αδύνατη την αναχώρησή τους με τον συνήθη τρόπο.

20 Μαρ. 2026 18:54
Pelop News

Συνολικά 147 άλογα ελίτ του άλματος εμποδίων μετακινήθηκαν αυτή την εβδομάδα από τη Ντόχα στο αεροδρόμιο της Λιέγης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης που οργανώθηκε μετά την αναστολή των αγώνων στο Al Shaqab και το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Κατάρ. Τα άλογα βρίσκονταν στην πρωτεύουσα του Κατάρ για τη διοργάνωση Longines Global Champions Tour.

Η μεταφορά έγινε με δύο cargo πτήσεις της Qatar Airways με αεροσκάφη τύπου Boeing 777F. Πριν από αυτό, τα ζώα μεταφέρθηκαν οδικώς περίπου 350 χιλιόμετρα μέχρι το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, απ’ όπου επιβιβάστηκαν στα αεροσκάφη για τη διαδρομή προς το Βέλγιο. Η πρώτη πτήση μετέφερε 74 άλογα και η δεύτερη 73.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τα άλογα ταξίδεψαν σε ειδικά διαμορφωμένα jet stalls, με τη συνοδεία εξειδικευμένου προσωπικού και κτηνιάτρων, ώστε να παρακολουθούνται συνεχώς η κατάσταση της υγείας και τα επίπεδα στρες τους.

Η διοργάνωση του Doha Equestrian Tour επιβεβαίωσε ότι όλα τα άλογα επέστρεψαν με ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στη συνέχεια της σεζόν του 2026 και στην πιθανή επιστροφή της διοργάνωσης στη Ντόχα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ