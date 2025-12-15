Από τη Ράχη Αχαΐας ο ιδιοκτήτης του σκάφους με την κοκαΐνη – Πως συνελήφθη

Από τη Ράχη Αχαΐας κατάγεται ο άνδρας που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης του σκάφους το οποίο εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς ήταν ο ιδιοκτήτης του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί πέντε άτομα στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται η σύλληψη ακόμη πέντε, οι οποίοι βρίσκονταν πάνω στο σκάφος και τελούν υπό κράτηση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των κατηγορουμένων ξεχωρίζει ο Αχαιός άνδρας, γνωστός στο παρελθόν με το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ», καθώς είχε συλληφθεί ως ο φερόμενος «εγκέφαλος» του μεγαλύτερου κυκλώματος κοκαΐνης που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στη χώρα.

Η υπόθεση αυτή ανάγεται στο καλοκαίρι του 2004, όταν το πλοίο «Africa 1» εντοπίστηκε από τις ισπανικές Αρχές να μεταφέρει 5,4 τόνους κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία που ξεπερνούσε τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου 2004 με δηλωμένο προορισμό την Τουρκία, ωστόσο μέσω δορυφορικής παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι κατευθυνόταν προς τις δυτικές ακτές της Αφρικής.

Στις 13 Ιουλίου 2004, οι ισπανικές Αρχές προχώρησαν σε ρεσάλτο στο πλοίο, εντοπίζοντας την κοκαΐνη συσκευασμένη σε χαρτόκουτα με ετικέτες μεταλλικών νερών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Αύγουστο του 2004, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, η Δικαιοσύνη δεν τον δικαίωσε. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ στη συνέχεια το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά μετέτρεψε την ποινή του σε κάθειρξη 22 ετών.

Η νέα σύλληψη επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πλέον σκοτεινές και βαριές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε διεθνές επίπεδο.

