Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ

Με γεμάτες αποσκευές από εικόνες, εμπειρίες και ερεθίσματα επέστρεψε από τη Βαλένθια η αποστολή της Καρναβαλικής Ακαδημίας, η οποία συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας του Πατρινού Καρναβαλιού. Η παρουσία στο παγκοσμίου φήμης Las Fallas έδωσε την ευκαιρία για άμεση επαφή με έναν θεσμό που έχει κατακτήσει διεθνές κύρος, όχι μόνο χάρη στη μακρά παράδοσή του, αλλά και εξαιτίας της υψηλής αισθητικής, της τεχνικής αρτιότητας και της οργάνωσης που τον συνοδεύει.

Ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος, περιγράφει στο pelop.gr την εμπειρία ως βαθιά ουσιαστική. Όπως σημειώνει, το πιο σημαντικό που αποκόμισε η αποστολή ήταν η δυνατότητα να δει από κοντά «εξαιρετικά δημιουργήματα καλλιτεχνών, σε υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και αρτιότητας», αλλά και μια πόλη «πολύ καλά δομημένη και οργανωμένη σε σχέση με το φεστιβάλ, ώστε να υποδεχθεί τουρίστες και πολύ κόσμο». Δεν παραλείπει, μάλιστα, να σταθεί και σε έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα: στις χορηγίες, τις οποίες θεωρεί καθοριστικές για να μπορούν να γίνονται πράγματα μεγάλης κλίμακας και υψηλής ποιότητας.

Η αποστολή, όπως εξηγεί, δεν στάθηκε μόνο στο εντυπωσιακό θέαμα ή στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά παρατήρησε προσεκτικά και το πώς λειτουργεί στην πράξη ένα τόσο μεγάλο καρναβαλικό γεγονός. Ο Αρίστος Σταθόπουλος αναφέρει ότι στη Βαλένθια υπήρξαν πολύτιμα παραδείγματα όχι μόνο στον κατασκευαστικό τρόπο και στη λογική με την οποία δημιουργούνται οι κατασκευές, αλλά και στο οργανωτικό επίπεδο: στον τρόπο που γίνονταν οι παρελάσεις, στο πώς υποδεχόταν η πόλη το κοινό που ήθελε να παρακολουθήσει το φεστιβάλ, στις διόδους διέλευσης, στις υποδομές, ακόμα και σε μικρές αλλά κρίσιμες λεπτομέρειες λειτουργικότητας.

Ιδιαίτερη εντύπωση, όπως λέει, άφησε και το κομμάτι της ασφάλειας. Όχι με όρους πίεσης ή καταστολής, αλλά ως αίσθημα οργανωμένης παρουσίας. Η αστυνόμευση ήταν έντονη και αποτελεσματική, χωρίς να δημιουργεί δυσφορία, αλλά αντιθέτως ενίσχυε το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες. Για μια διοργάνωση που υποδέχεται τεράστιο όγκο κόσμου, αυτό είναι στοιχείο καθοριστικό, και όχι δευτερεύουσα λεπτομέρεια.

Ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας ξεκαθαρίζει ότι η αποστολή στη Βαλένθια δεν έγινε για τις εντυπώσεις. «Είχε πολύ ουσιαστικό λόγο», τονίζει, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική εξωστρέφειας θα συνεχιστεί. Ταυτόχρονα, όμως, βάζει τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση. Όπως αναφέρει, η Καρναβαλική Ακαδημία κινείται κυρίως στο καλλιτεχνικό πεδίο και δεν είναι εκείνη που έχει την ευθύνη για θέματα όπως η ασφάλεια ή το συνολικό οργανωτικό πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού. Γι’ αυτό και θεωρεί απαραίτητο οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του θεσμού να ακούσουν με προσοχή όσα μεταφέρει η αποστολή από τη Βαλένθια και να κρατήσουν τα καλά παραδείγματα που είδαν εκεί.

Σε αυτό το σημείο, ο Αρίστος Σταθόπουλος είναι ειλικρινής και προσγειωμένος. Δεν υπόσχεται ότι όσα είδαν μπορούν να μεταφερθούν αυτομάτως στην Πάτρα. Αντίθετα, αναγνωρίζει ανοιχτά ότι υπάρχουν διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, άλλοι προϋπολογισμοί και περιορισμοί που δεν επιτρέπουν εύκολες αντιγραφές. Όπως λέει, «είδαμε πολλά, δεν ξέρω αν υλοποιούνται εδώ», εξηγώντας ότι η απουσία ισχυρών χορηγικών εργαλείων δεν αφήνει πάντα περιθώριο να υλοποιηθούν ιδέες που αλλού θεωρούνται αυτονόητες. Παρ’ όλα αυτά, το πραγματικό κέρδος της εμπειρίας βρίσκεται αλλού: στο ότι επιστρέφεις με την αίσθηση ότι δεν επιτρέπεται να μείνεις ακίνητος.

Αυτό είναι, ίσως, και το πιο καίριο σημείο της τοποθέτησής του. «Γυρνώντας πίσω νιώθεις πως πρέπει να κάνεις πράγματα για να είσαι ανταγωνιστικός», λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας μια αγωνία που δεν αφορά μόνο την Καρναβαλική Ακαδημία, αλλά συνολικά το Πατρινό Καρναβάλι. Η σύγκριση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, που επενδύουν, εξελίσσονται και προχωρούν, λειτουργεί ως καμπανάκι ότι η Πάτρα δεν μπορεί να επαναπαύεται στο μέγεθος και την ιστορία του θεσμού της, αλλά χρειάζεται να αναζητά συνεχώς νέους τρόπους ανανέωσης και ενίσχυσης της παρουσίας της.

Σε αυτή τη λογική, η Βαλένθια δεν αντιμετωπίζεται από την Καρναβαλική Ακαδημία ως ένα μεμονωμένο κεφάλαιο, αλλά ως ένας σταθμός σε μια πορεία που πρέπει να έχει συνέχεια. Ο Αρίστος Σταθόπουλος αναφέρει ότι ήδη υπάρχουν σκέψεις για ένα ακόμη ταξίδι σε άλλο καρναβάλι της Ευρώπης, αν και, όπως σπεύδει να διευκρινίσει, είναι ακόμη νωρίς για οριστικές αποφάσεις. Εκείνο που θεωρεί βέβαιο είναι πως η εξωστρέφεια δεν τελειώνει εδώ και ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να αποκτήσει διάρκεια και συνέχεια.

Ξεχωριστή θέση στις αναφορές της Καρναβαλικής Ακαδημίας έχει η στήριξη που έλαβε η αποστολή για να υλοποιηθεί. Ο Αρίστος Σταθόπουλος εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του ήταν ιδιαίτερα σημαντική για να προχωρήσει μια πρωτοβουλία με σαφές πολιτιστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή. Η αναφορά αυτή δεν είναι τυπική. Από την πλευρά της Καρναβαλικής Ακαδημίας θεωρείται πως η στήριξη του κ. Φωτήλα έδωσε ώθηση σε μια αποστολή που υπηρετεί την εξωστρέφεια του Πατρινού Καρναβαλιού και ενισχύει την παρουσία της Πάτρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη. Αντίστοιχα, ευχαριστίες απευθύνονται και προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για τη συμβολή του.

Το αποτύπωμα αυτής της αποστολής θα φανεί, τελικά, όχι μόνο από όσα είδαν τα μέλη της στη Βαλένθια, αλλά από το αν η εμπειρία αυτή θα μετατραπεί σε αφορμή για ουσιαστική συζήτηση και συγκεκριμένα βήματα στην Πάτρα. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα που αφήνει πίσω της: ότι το Πατρινό Καρναβάλι έχει κάθε λόγο να παραμένει περήφανο για την ταυτότητά του, αλλά εξίσου κάθε λόγο να κοιτάζει έξω, να συγκρίνεται, να μαθαίνει και να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες για το αύριό του.

