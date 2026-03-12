Από την εξουσία στο απομονωμένο κελί: Η νέα καθημερινότητα του Νικολάς Μαδούρο

Μια τελείως διαφορετική καθημερινότητα φαίνεται πως βιώνει πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κρατείται από τις 3 Ιανουαρίου στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC), στη Νέα Υόρκη. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας βρίσκεται πλέον σε έναν στενό χώρο κράτησης, με περιορισμένες εξόδους από το κελί του και υπό διαρκή επιτήρηση, μέχρι να οδηγηθεί σε δίκη.

Σύμφωνα με αφιέρωμα της ισπανικής εφημερίδας ABC, ο Μαδούρο περνά τις ημέρες του πίσω από μια βαριά μεταλλική πόρτα, σε ένα κελί με ελάχιστο χώρο, όπου ο ήχος από τους μηχανισμούς ασφαλείας και η αυστηρή ρουτίνα της φυλακής καθορίζουν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του.

Πηγές που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, γνωρίζουν την κατάσταση στο εσωτερικό του σωφρονιστικού συγκροτήματος, περιγράφουν ότι κατά τις νυχτερινές ώρες ακούγεται συχνά να φωνάζει από το κελί του, υποστηρίζοντας ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι έχει απαχθεί. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι διαμαρτύρεται και για κακομεταχείριση, χωρίς όμως αυτά τα περιστατικά να έχουν καταγραφεί σε επίσημα δικαστικά έγγραφα.

Το MDC που περιγράφεται ως «κόλαση στη γη»

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές ομοσπονδιακές φυλακές στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη, κοντά στον κόλπο, και εξωτερικά μοιάζει με έναν ογκώδη κύβο από σκυρόδεμα. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τη λειτουργία του επισημαίνουν ότι η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στο εσωτερικό του.

Ο Σαμ Μάνγκελ, σύμβουλος σε θέματα σωφρονιστικού συστήματος με πολυετή εμπειρία σε ομοσπονδιακές φυλακές, περιγράφει το MDC ως «κόλαση στη γη». Όπως αναφέρει, το κέντρο κράτησης είναι γνωστό για σοβαρές ελλείψεις, ανεπαρκή στελέχωση και χρόνια προβλήματα συντήρησης.

Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί αναφορές για ελλιπή θέρμανση τους χειμερινούς μήνες, παρουσία τρωκτικών, υγρασία και δυσκολίες στην παροχή επαρκούς ιατρικής φροντίδας. Σε δημόσια αρχεία περιλαμβάνεται και η περίπτωση κρατουμένου που έχασε τη ζωή του έπειτα από καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα, ενώ οι καταγγελίες για δύσκολες συνθήκες διαβίωσης είναι συχνές.

Στο ίδιο κέντρο κράτησης έχουν περάσει πρόσωπα με έντονη δημοσιότητα, ανάμεσά τους ο Σον «Ντίντι» Κομπς, η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, αλλά και ο Ούγκο «Ελ Πόγιο» Καρβαχάλ. Εκεί έχουν επίσης κρατηθεί και πρόσωπα που συνδέονται με μεγάλα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ δεν έχει δώσει ειδικές πληροφορίες για το καθεστώς κράτησης του Μαδούρο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε απομόνωση με περιορισμένες εξόδους

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στην Ειδική Μονάδα Στέγασης (SHU), δηλαδή στη μονάδα απομόνωσης. Πρόκειται για τμήμα που χρησιμοποιείται για πειθαρχικές περιπτώσεις, για κρατούμενους που χρειάζονται προστασία ή για περιστατικά όπου απαιτείται αυξημένη επιτήρηση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει σχεδόν πλήρη απομόνωση. Το κελί στο οποίο κρατείται είναι περίπου τρία μέτρα μήκος και δύο πλάτος και περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως βασικά: μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα μικρό παράθυρο από το οποίο περνά ελάχιστο φυσικό φως.

Οι κρατούμενοι στο συγκεκριμένο καθεστώς μπορούν να βγουν από το κελί τους τρεις φορές την εβδομάδα και μόνο για μία ώρα κάθε φορά. Η μετακίνηση γίνεται με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια, υπό συνοδεία δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων. Στον χρόνο αυτό μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπό επιτήρηση ή να βγουν σε μικρό υπαίθριο χώρο με κάγκελα.

Αν και πολλοί κρατούμενοι υψηλού προφίλ περνούν αρχικά από τη μονάδα απομόνωσης για μικρό χρονικό διάστημα, στην περίπτωση του Μαδούρο οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η παραμονή του εκεί συνδέεται με πιο μακροχρόνια μέτρα ασφαλείας, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού προφίλ της υπόθεσής του.

Η δίκη και οι κατηγορίες

Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε επισήμως στις 5 Ιανουαρίου, όταν ο Μαδούρο εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν στο Μανχάταν. Κατά την ακρόαση, φέρεται να δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, να υποστήριξε ότι έχει απαχθεί και να ανέφερε πως συνελήφθη στην κατοικία του στο Καράκας.

Ο δικαστής απάντησε ότι η νομιμότητα της σύλληψης θα εξεταστεί στον κατάλληλο χρόνο και στο κατάλληλο νομικό πλαίσιο, όχι όμως στη συγκεκριμένη διαδικασία. Στη συνέχεια, του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και παρέμεινε υπό κράτηση ενόψει της δίκης.

Η υπόθεση αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το καθαρά δικαστικό, καθώς αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και χρήση ή κατοχή βαρέων όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπεράσπισή του έχει ήδη προαναγγείλει σκληρή νομική μάχη, με κεντρικό επιχείρημα ότι η σύλληψή του συνιστά, όπως υποστηρίζει, «στρατιωτική απαγωγή».

Η καθημερινότητα πίσω από τις βαριές πόρτες

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, ο Μαδούρο περνά μεγάλο μέρος της νύχτας φωνάζοντας στα ισπανικά από το κελί του, ζητώντας να φτάσουν μηνύματα στην οικογένειά του και σε άλλους κρατούμενους από τη Βενεζουέλα.

Η εικόνα αυτή απέχει αισθητά από τον ρόλο που είχε στη δημόσια ζωή της χώρας του, όταν εμφανιζόταν σε τηλεοπτικά διαγγέλματα, μιλούσε από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες και βρισκόταν στο επίκεντρο πολιτικών συγκεντρώσεων. Πλέον, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η παρουσία του περιορίζεται σε μια φωνή που ακούγεται μέσα στους μεταλλικούς διαδρόμους της φυλακής.

Στη δικογραφία γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα υγείας. Κατά την πρώτη ακρόαση, ο συνήγορός του ενημέρωσε το δικαστήριο ότι υπάρχουν ιατρικά θέματα που απαιτούν παρακολούθηση και ζήτησε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να του παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα κατά τη διάρκεια της προφυλάκισης. Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Παράλληλα, ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ζήτησαν να πραγματοποιηθεί προξενική επίσκεψη από τη Βενεζουέλα. Το αίτημα εγκρίθηκε από το δικαστήριο και η επίσκεψη έγινε στις 30 Ιανουαρίου, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες επίσημες επαφές του κατά την περίοδο της απομόνωσης.

Μέχρι να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία, η καθημερινότητά του εξακολουθεί να ακολουθεί τον αυστηρό ρυθμό του σωφρονιστικού συστήματος: συνεχείς καταμετρήσεις, φώτα που δεν σβήνουν ποτέ εντελώς, μηχανικοί θόρυβοι από πόρτες ασφαλείας και κρατούμενοι που φωνάζουν ή χτυπούν τα κάγκελα μέσα στη νύχτα

