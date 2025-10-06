Από την Ηλεία το ένα θύμα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, η καταγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, στη Φοινικούντα που εργαζόταν είχε καταγγείλει στις αρχές Σεπτεμβρίου απόπειρα δολοφονίας.

Από την Ηλεία το ένα θύμα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, η καταγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας
06 Οκτ. 2025 8:26
Pelop News

Το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5/10/2025 σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα με θύματα τον ιδιοκτήτη της επιχειρήσης και έναν επιστάτη, έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχες, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ενώ το κάμπινγκ ήταν σε πλήρη λειτουργία και είχε πολλούς επισκέπτες γύρω στις 20:00 ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ στο γραφείο του τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ενώ σε μικρή απόσταση βρέθηκε νεκρός 60χρονος με καταγωγή από την Ηλεία που δούλευε χρόνια ως επιστάτης.

Ο 60χρονος φαίνεται να ήταν μάρτυρας της δολοφονίας του φίλου του με αποτέλεσμα να δεχτεί και αυτός στη συνέχεια δύο σφαίρες από το πυροβόλο όπλο του δράστη, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο και διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε συνεργός του.

Το κάθε θύμα, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ η ΕΡΤ, φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο.

Ο 68χρονος είχε καταγγείλει απόπειρα δολοφονίας του

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, που εργαζόταν και ως πολιτικός μηχανικός, είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο και τραυματισμό του στον κρόταφο.

Οι έρευνες στο κάμπινγκ που βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης συνεχίζονται ενώ την υπόθεση ανέλαβαν ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας και κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη.
