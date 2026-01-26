Από την κάβα του Τατοΐου στην Achaia Clauss: Οι φιάλες μάρτυρες πολύτιμης ιστορίας ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η αποσφράγιση του πολύτιμου θησαυρού που έκρυβε η κάβα του Τατοΐου ελευθερώνει μνήμες, ιστορίες, μοναδικές διαδρομές του οίνου, συνδέει τόπους, συμπληρώνει κομμάτια του παρελθόντος.

Τον «φελλό» αφαίρεσε με αριστοτεχνικό τρόπο από τη «φιάλη» αυτής της λαμπρής ιστορίας η ομάδα της ιστορικής μας οινοποιίας της Αχάια Κλάους, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιστορικού Αρχείου της και αντιπρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας, Περικλή Μπαλτά, μετά από σχετική ανάθεση από το υπουργείο Πολιτισμού. Η συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε το 2021 και περιλαμβάνει αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Αχάια Κλάους, επιστημονική τεκμηρίωση των φιαλών και ανάδειξη της κάβας ως φορέα μνήμης της βασιλικής εθιμοτυπίας και φιλοξενίας.

Τα αποτελέσματα του πολύτιμου αυτού έργου παρουσιάστηκαν χθες, στο πλαίσιο εκδήλωσης υπό τον τίτλο: «Αποσφραγίζοντας μνήμες: από την Κάβα του Τατοΐου στα κελάρια της Αχάια Κλάους».

Οπως ανέφερε μιλώντας στην «Π» ο κ. Μπαλτάς, η επιλογή του υπουργείου Πολιτισμού δεν έγινε τυχαία. «Από το 1890, η Αχάια Κλάους υπήρξε επίσημος προμηθευτής της βασιλικής αυλής, προσφέροντας κρασιά για επίσημα δείπνα και γεύματα. Κι αυτό τεκμηριώνεται από τις πιστοποιήσεις που είχε εκδώσει το αυλαρχείο ξεκινώντας από τον βασιλέα τον Γεώργιο τον Α΄ δηλαδή προ του 1890. Αυτό το νήμα το ξαναπιάσαμε το 2021 οπότε υπογράφηκε ένα μνημείο συνεργασίας με το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της Κάβας του Τατοΐου».

Ο κ. Μπαλτάς έκανε λόγο για έναν μοναδικό θησαυρό 4.400 φιαλών με ξηρά, γλυκά, αφρώδη κρασιά, λικέρ κ.ά. «Είναι το μόνο κομμάτι που δεν πειράχτηκε και δεν λεηλατήθηκε. Είναι μία κάβα πολύ ενημερωμένη με σπάνια κρασιά και ποτά που αποκαλύπτει έναν ολόκληρο κόσμο. Πώς λειτουργούσε η βασιλική αυλή. Την κοινωνική ζωή και τη διπλωματία μιας ολόκληρης εποχής. Είναι ένα σύνθετο πολιτιστικό τεκμήριο. Ανεξάρτητα από την κατάσταση του περιεχομένου, το κάθε μπουκάλι κουβαλάει μία ιδιαίτερη ιστορία, καθώς προέρχονται απ’ όλα τα μεγάλα κτήματα του κόσμου».

Ανάμεσα στα πολύτιμα ευρήματα, όπως περιγράφει ο κ. Μπαλτάς, είναι «μία συλλεκτική φιάλη Μαυροδάφνης του 1883 η οποία συνδέει την οινοποιία με την ιστορία της ελληνικής δυναστείας. Η φιάλη αυτή είχε προσφερθεί στον βασιλέα Γεώργιο Β’ και στον βασιλέα Παύλο. Περιέχει τη εσοδεία του 1883. Δηλαδή πρόκειται για Μαυροδάφνη η οποία εμφιαλώθηκε από το βαρέλι στο αυτοκρατορικό κελάρι της Aχάια Κλάους. Το βαρέλι αυτό υπάρχει και φυλάμε εμείς αυτή την εσοδεία».

Επίσης μεταξύ των σπάνιων κρασιών, περιλαμβάνονται φιάλες Château Margaux, Château de Vincennes και Château Rothschild, καθώς και συλλεκτικές φιάλες ποτών, όπως η ειδική εμφιάλωση ουίσκι Chivas σε κεραμική φιάλη με αφορμή τον εορτασμό της ενθρόνισης της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας. Παράλληλα, υπάρχει μία πλούσια συλλογή φιαλών, με ετικέτες από την παραγωγή του ίδιου του κτήματος.

Η χθεσινή εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αχάια Κλάους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Μερτζάνη παρουσίασε τη διαδρομή της συντήρησης της Συλλογής του Τατοΐου εστιάζοντας στις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωποι οι συντηρητές. Το πώς τραβήχτηκε το πέπλο όλης αυτής της ιστορίας που επί χρόνια κρατούσε στα σκοτεινά αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.

Ο κ. Μπαλτάς περιέγραψε το έργο της αποκάλυψης των θησαυρών της οινοθήκης του Τατοΐου. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από φωτογραφική έκθεση, η οποία αποτύπωνε αρκετά από όσα παρουσίασαν οι δύο ομιλητές.

Εκτός από την κ. Μερτζάνη, για την εκδήλωση εργάστηκαν οι: Μαρία Αργυροπούλου, Τατιάνα Κουσουλού, Μαρία Κρινή, Παναγιώτης Κωσταλούπης, Θεοδώρα Ξενιού, Κωνσταντίνα Στεφάνου, Μαρία Τσούπρου, Μελίνα Φωτοπούλου, Τίνα Χανιαλάκη και Πάνος Χριστοδούλου.

