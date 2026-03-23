Από την Πάτρα και την ΕΑΠ προπονητής στην Εθνική της Σρι Λάνκα!

Τον θυμόσαστε τον Πέτρο Πέτρογλου, που παλαιότερα στη «χρυσή» εποχή της ΕΑΠ αγωνίστηκε στην ομάδα της Πάτρας; Λοιπόν ακολουθεί την προπονητική και βρίσκεται στο εξωτικό νησί της Σρι Λάνκα στον Ινδικό ωκεανό.

Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ως ομοσπονδιακός τεχνικός των αντίστοιχων εθνικών ομάδων. Ο έμπειρος Ορεστιαδίτης τεχνικός μετακομίζει στην Κεϊλάνη μετά από μια διετία στο προπονητικό τιμ της γειτονικής εθνικής ομάδας της Ινδίας.

Μάλιστα η ομοσπονδία της Σρι Λάνκα εξέδωσε ανακοίνωση που καλωσορίζει επίσημα τον Πέτρογλου και αναφέρει:

«Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Σρι Λάνκα καλωσορίζει θερμά τον κ. Πέτρογλου Πέτρο από την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Σρι Λάνκα για να αναλάβει καθήκοντα ως επικεφαλής προπονητής των Εθνικών Ομάδων Βόλεϊ.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Σρι Λάνκα, Μαχές Καριγιουασάμ, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για το βόλεϊ της Σρι Λάνκα. Ο κ. Πέτρος είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος διεθνής προπονητής Επιπέδου 3, που φέρει μαζί του εκτεταμένη εμπειρία έχοντας εκπαιδεύσει και καθοδηγήσει ομάδες νέων και ανδρών σε όλη την Ευρώπη, την περιοχή του Κόλπου και τη Νότια Ασία.Προσβλέπουμε στην εμπειρία και την ηγεσία του στην ανύψωση των προτύπων του βόλεϊ στη Σρι Λάνκα και στην επίτευξη μεγαλύτερης επιτυχίας στη διεθνή σκηνή.

Καλώς ήρθατε στη Σρι Λάνκα!».

*Με στοιχεία από το volleynews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



