Ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος στα ημιτελικά του Conferenece League

Σημαντική διάκριση για την ομάδα πόλο του Πανιωνίου που συνεχίζει να γράφει τη δική της ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι «κυανέρυθροι» του Κώστα Δήμου επικράτησαν με 13-12 της Ποζίλιπο και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Conference Cup, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του Α’ ομίλου.

Βασικό στέλεχος του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν είναι ο Πατρινός διεθνής Κώστας Μπιτσάκος που κάνει πολύ καλή σεζόν και είναι από τους πρώτους σκόρερ στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

