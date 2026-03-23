Ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος στα ημιτελικά του Conferenece League

23 Μαρ. 2026 19:25
Pelop News

Σημαντική διάκριση για την ομάδα πόλο του Πανιωνίου που συνεχίζει να γράφει τη δική της ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι «κυανέρυθροι» του Κώστα Δήμου επικράτησαν με 13-12 της Ποζίλιπο και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Conference Cup, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του Α’ ομίλου.

Βασικό στέλεχος του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν είναι ο Πατρινός διεθνής Κώστας Μπιτσάκος που κάνει πολύ καλή σεζόν και είναι από τους πρώτους σκόρερ στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

