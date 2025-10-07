Από τις φυλακές Πατρών στο Δομοκό «γεμάτος» ναρκωτικά

Ο 36χρονος εγκλειστος είχε καταπιεί 17 συσκευασίες κάνναβης. Εντοπίστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Δομοκού.

Από τις φυλακές Πατρών στο Δομοκό «γεμάτος» ναρκωτικά
07 Οκτ. 2025 9:23
Pelop News

Με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την ειδικότερη μορφή της εισαγωγής και κατοχής εντός αυτού οδηγήθηκε στον Ανακριτή Λαμίας, έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού, προερχόμενος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ναρκωτικά

Σύμφωνα με το lamiareport ο 34χρονος είχε μόλις μεταχθεί από την Πάτρα στις φυλακές Δομοκού και όπως αποδείχθηκε έφτασε… «φορτωμένος». Ειδικότερα φέρεται να είχε καταπιεί 17 συσκευασίες με ινδική κάνναβη, ενώ από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν και στο κελί του ακόμη 9 που είχε προλάβει να της… «γεννήσει»! Συνολικά κατασχέθηκαν 28,5 γραμμάρια κάνναβης.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και οδηγήθηκε στον Ανακριτή, όπου σύμφωνα με τη συνήγορό του Λέττα Παπασταμούλη, υποστήριξε ότι τα ήθελε για προσωπική του χρήση.

«Τα σακουλάκια που βρέθηκαν πάνω του τα ήθελε για προσωπική του χρήση, καθώς είναι χρήστης από τα 14 του χρόνια και με αυτά θα εξασφάλιζε την δόση του για κάποιο διάστημα», δήλωσε στο LamiaReport η κ. Παπασταμούλη.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και επέστρεψε στη φυλακή όπου έτσι κι αλλιώς κρατείται για άλλη υπόθεση.
