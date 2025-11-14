Από τις σουίτες των καζίνο στις χειροπέδες: Ο γνωστός επιχειρηματίας και το κύκλωμα που φτάνει μέχρι την Πάτρα – Θύμα του και ο Σπύρος Μαρτίκας ΦΩΤΟ

Στο επίκεντρο ενός καλοστημένου κυκλώματος απάτης άνω του 1 εκατ. ευρώ βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα. Η δράση τους εκτεινόταν σε Αθήνα, Πάτρα και Λουτράκι, με δεκάδες θύματα – ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας.

14 Νοέ. 2025 15:01
Pelop News

Μεγαλόπνοες επενδύσεις, πλαστές επιταγές, σουίτες πολυτελείας και… ράβδοι χρυσού. Πίσω από την «αψεγάδιαστη» βιτρίνα, μια οργανωμένη σπείρα εξαπατούσε ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια, πείθοντάς τους να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε δήθεν προγράμματα καζίνο με υποσχόμενη απόδοση 20% τον μήνα.

Η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε την Πέμπτη σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αθήνα, Πάτρα και Λουτράκι, συλλαμβάνοντας πέντε μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους τον «εγκέφαλο» και τον υπαρχηγό της οργάνωσης. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι γνωστός επιχειρηματίας, με έντονη παρουσία στα media.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της σπείρας δρούσαν τουλάχιστον από το 2023. Προσέγγιζαν ανθρώπους με σημαντική οικονομική επιφάνεια και τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε δήθεν σχήμα «γρήγορης απόδοσης» που συνδεόταν με καζίνο, προβάλλοντας ως «εγγύηση» λίρες, διαμάντια και ράβδους χρυσού.

Όταν τα θύματα συνειδητοποιούσαν ότι είχαν πέσει θύματα απάτης και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, οι δράστες προχωρούσαν ακόμη και σε εκβιασμούς και βίαιες επιθέσεις. Σε μία περίπτωση σκηνοθέτησαν ληστεία, ενώ σε άλλη, προσποιήθηκαν αστυνομικούς για να «κατασχέσουν» τα χρήματα.

Μεταξύ των θυμάτων φέρεται να είναι και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 38.925 ευρώ μετρητά
  • 113 διαμάντια και 735 χρυσές λίρες αμφιβόλου γνησιότητας

0 Αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικού ύψους 725.450 ευρώ

  • Πλαστές επιταγές ύψους 100.000 και 600.000 ευρώ
  • Πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια «Rolex»
  • Έξι κινητά τηλέφωνα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις απάτης, ενώ το συνολικό παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

