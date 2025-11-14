Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας

Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε Αττική και Πελοπόννησο, με τον συλληφθέντα να θεωρείται κεντρικό πρόσωπο σε κύκλωμα που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις μέσω ανύπαρκτων επενδύσεων σε καζίνο. Αντί για κέρδη, τα θύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με εκβιασμούς, απειλές και βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας — γνωστός για τις δραστηριότητές του στον χώρο της ευεξίας και των spa — παρουσιαζόταν ως “εγγυητής αξιοπιστίας”, προσελκύοντας άτομα με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Τα μέλη του κυκλώματος έπειθαν τα υποψήφια θύματα να επενδύσουν μεγάλα ποσά, με την υπόσχεση ότι θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη από «σίγουρα παιχνίδια» σε καζίνο.

Τα χρήματα εξαφανίζονταν, και όταν οι επενδυτές ζητούσαν εξηγήσεις ή επιστροφή των ποσών τους, οι δράστες αντέδρασαν με απειλές, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω.

– 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

– 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.

– Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.

– Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.

– Δυο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 Εύρω και 600.000 Ευρώ αντίστοιχα.

– 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας

– 6 κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και το πλήρες εύρος της δράσης τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αριθμός των θυμάτων υπερβαίνει τα δέκα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Σπύρος Μαρτίκας, πρώην παίκτης ριάλιτι, που φέρεται να κατήγγειλε εξαπάτηση μεγάλης οικονομικής αξίας.

