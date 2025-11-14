Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας

Στα χέρια της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης αλυσίδας spa, που φέρεται να ηγήθηκε κυκλώματος το οποίο εξαπατούσε εύπορους πολίτες με «επενδύσεις» σε καζίνο. Η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ανάμεσα στα θύματα φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ - Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας
14 Νοέ. 2025 13:31
Pelop News

Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε Αττική και Πελοπόννησο, με τον συλληφθέντα να θεωρείται κεντρικό πρόσωπο σε κύκλωμα που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις μέσω ανύπαρκτων επενδύσεων σε καζίνο. Αντί για κέρδη, τα θύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με εκβιασμούς, απειλές και βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας — γνωστός για τις δραστηριότητές του στον χώρο της ευεξίας και των spa — παρουσιαζόταν ως “εγγυητής αξιοπιστίας”, προσελκύοντας άτομα με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Τα μέλη του κυκλώματος έπειθαν τα υποψήφια θύματα να επενδύσουν μεγάλα ποσά, με την υπόσχεση ότι θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη από «σίγουρα παιχνίδια» σε καζίνο.

Τα χρήματα εξαφανίζονταν, και όταν οι επενδυτές ζητούσαν εξηγήσεις ή επιστροφή των ποσών τους, οι δράστες αντέδρασαν με απειλές, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω.

– 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

– 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.

– Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.

– Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.

– Δυο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 Εύρω και 600.000 Ευρώ αντίστοιχα.

– 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας

– 6 κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και το πλήρες εύρος της δράσης τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αριθμός των θυμάτων υπερβαίνει τα δέκα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Σπύρος Μαρτίκας, πρώην παίκτης ριάλιτι, που φέρεται να κατήγγειλε εξαπάτηση μεγάλης οικονομικής αξίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 «Χρονοκόφτης» στη Βουλή: Ολοκληρώθηκε σε 55 λεπτά η «ώρα του πρωθυπουργού» – Δεύτερη φορά που κόβεται ο Ανδρουλάκης
14:17 Ο Μόρνος στερεύει: Σε ιστορικά χαμηλά η λίμνη που υδροδοτεί την Αττική – Μέσα σε 15 μέρες έχασε επιπλέον 200.000 τετραγωνικά μέτρα
14:17 Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
14:05 Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»
14:03 Πάτρα: Τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης – Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics
14:01 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της
14:00 Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό – Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος
13:50 Λαφαζάνης για το βιβλίο Τσίπρα: «Χονδροειδή ψέματα – Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»
13:42 Αγωγή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: «Μου έσκαβε τον λάκκο»
13:38 Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου
13:38 Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία αγανακτεί – Με ασπιρίνες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»
13:31 Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας
13:28 Φλόριντα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες μετά ανέβασε φωτογραφία τους στα social media
13:24 Μάνδρα: Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα – «Καμία δικαιοσύνη, καμία βοήθεια, μόνο σιωπή»
13:17 Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο Τσίπρα: «Αν αγχώνεσαι να ξαναγράψεις την ιστορία σου, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά»
13:06 Λάρισα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στο ζυμωτήριο ΦΩΤΟ
13:00 Εισαγγελία Εφετών Πάτρας: Πρωτοβουλία αφύπνισης για την παιδική βία – Τίθεται σε εφαρμογή ευρύ πλάνο παρεμβάσεων
13:00 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:54 Γεμίζει με γήπεδα πάντελ η Πάτρα!
12:52 Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων – «Φωτιές» στη Βουλή για την ευλογιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ