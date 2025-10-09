Από το 2025 όλα με έναν κωδικό: Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από το φθινόπωρο του 2025 ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος καθιερώνεται ως το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης των πολιτών σε κάθε επαφή με το Δημόσιο. Ο νέος αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ενοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας σε έναν κωδικό.

Η προθεσμία για την έγκαιρη έκδοση είναι η 5η Νοεμβρίου 2025. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως, κινδυνεύουν να συναντήσουν σοβαρές δυσκολίες σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η πληρωμή εισφορών και η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Παράλληλα, από το καλοκαίρι του 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα ταξιδιωτικά έγγραφα: οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για μετακίνηση εντός ΕΕ, καθώς θεωρούνται χαμηλής ασφάλειας (προδιαγραφές 1960s). Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν εντός Ένωσης με διαβατήριο.

Πώς εκδίδεται ο Π.Α.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και ολοκληρώνεται μέσω myinfo.gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Εναλλακτικά, η έκδοση μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή Προξενικών Αρχών.

Βήματα:

Είσοδος στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet.

Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων.

Επιλογή «Έκδοση Προσωπικού Αριθμού».

Αυτόματη δημιουργία και απόδοση του Π.Α.

Τι μορφή έχει ο Π.Α.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 είναι αριθμοί. Εμπεριέχει τρία αλφαριθμητικά ως πρόθεμα και τα εννέα ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου (check digit) για την εγκυρότητά του.

