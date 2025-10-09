Από το 2025 όλα με έναν κωδικό: Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του

Αντίστροφη μέτρηση για τον Π.Α., που αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και γίνεται το μοναδικό αναγνωριστικό σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Όσοι δεν τον εκδώσουν έως 5 Νοεμβρίου 2025 θα βρεθούν αντιμέτωποι με «μπλόκο» σε βασικές διαδικασίες.

Από το 2025 όλα με έναν κωδικό: Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ - Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του
09 Οκτ. 2025 11:25
Pelop News

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από το φθινόπωρο του 2025 ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος καθιερώνεται ως το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης των πολιτών σε κάθε επαφή με το Δημόσιο. Ο νέος αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ενοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας σε έναν κωδικό.

Η προθεσμία για την έγκαιρη έκδοση είναι η 5η Νοεμβρίου 2025. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως, κινδυνεύουν να συναντήσουν σοβαρές δυσκολίες σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η πληρωμή εισφορών και η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Παράλληλα, από το καλοκαίρι του 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα ταξιδιωτικά έγγραφα: οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για μετακίνηση εντός ΕΕ, καθώς θεωρούνται χαμηλής ασφάλειας (προδιαγραφές 1960s). Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν εντός Ένωσης με διαβατήριο.

Πώς εκδίδεται ο Π.Α.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και ολοκληρώνεται μέσω myinfo.gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Εναλλακτικά, η έκδοση μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή Προξενικών Αρχών.

Βήματα:

  • Είσοδος στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet.
  • Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων.
  • Επιλογή «Έκδοση Προσωπικού Αριθμού».
  • Αυτόματη δημιουργία και απόδοση του Π.Α.

Τι μορφή έχει ο Π.Α.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 είναι αριθμοί. Εμπεριέχει τρία αλφαριθμητικά ως πρόθεμα και τα εννέα ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου (check digit) για την εγκυρότητά του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ