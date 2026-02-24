Από το εργοστάσιο στο μέλλον: Η Δυτική Ελλάδα επενδύει σε νέα ταλέντα και αστική ανάπλαση μέσω του ENERGIE

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(ΠΤΑ/ΠΔΕ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα (Infoday) με τίτλο: «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης», στο πλαίσιο του έργου ENERGIE (EmpoweringNewEnergies and Resources in Greece–ItalyarEa) του προγράμματος Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027.

Η ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 (10:00 – 15:00), στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής).

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση του προγράμματος ENERGIE και της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Call for Talents)για την επιλογήεννέα (9) νέων επαγγελματιών κάτω των 35 ετών, οι οποίοι θα σχεδιάσουν παρεμβάσεις αστικής και χωρικής ανάπλασης σε τρειςπιλοτικές περιοχές, δύο σε Ιταλία και μια σε Ελλάδα, του πρώην εργοστασίου της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου.

Πρόγραμμα Ημερίδας & Ομιλητές

Η ημερίδα εστιάζει στη στρατηγική σημασία της αστικής ανάπλασης και της αξιοποίησης τοπικών πόρων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων από διακεκριμένους ειδικούς:

10:00 – 10:30: Προσέλευση – Εγγραφές & Χαιρετισμοί.

Προσέλευση – Εγγραφές & Χαιρετισμοί. 10:30 : Εισαγωγή από τον Δρ. Ευστάθιο Παπαχριστόπουλο , Προϊστάμενο Μονάδας Α, Π.Τ.Α / Π.Δ.Ε..

: Εισαγωγή από τον , Προϊστάμενο Μονάδας Α, Π.Τ.Α / Π.Δ.Ε.. 10:40: Παρουσίαση του προγράμματος ENERGIE από τον Χαράλαμπο Δάνολο , Project manager του έργου για το Π.Τ.Α. / Π.Δ.Ε..

Παρουσίαση του προγράμματος από τον , Project manager του έργου για το Π.Τ.Α. / Π.Δ.Ε.. 11:00: Παρουσίαση του χώρου της πρώην Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου από την Κωνσταντίνα Ζάχου , Προϊσταμένη Τμ. Τουριστικής Ανάπτυξης, Δήμου Αιγιάλειας.

Παρουσίαση του χώρου της από την , Προϊσταμένη Τμ. Τουριστικής Ανάπτυξης, Δήμου Αιγιάλειας. 11:20: Ανάπλαση Βιομηχανικών Χώρων – Καλές Πρακτικές από τη Δρ. Αλεξάνδρα Ελευθερία Στράτου , Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών.

Ανάπλαση Βιομηχανικών Χώρων – Καλές Πρακτικές από τη , Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών. 12:00 : Σχεδιασμός οικοσυστημάτων και αναφορά καλών πρακτικών από τον Σπύρο Μαζαράκη ,

: Σχεδιασμός οικοσυστημάτων και αναφορά καλών πρακτικών από τον , 12:20: Συμμετοχικά έργα αποκατάστασης και προσαρμοστικής επανάχρησης από τον Γρηγόρη Κουτρόπουλο , Αρχιτέκτων, ομάδα «Μπουλούκι».

Συμμετοχικά έργα αποκατάστασης και προσαρμοστικής επανάχρησης από τον , Αρχιτέκτων, ομάδα «Μπουλούκι». 12:40: Παρουσίαση της προόδου του WP3 «Territorialanalysis for talentharnessing» και της Πρόσκλησης Ταλέντων από τον Θεόδωρο Κακαρδάκο, Εξωτερικός συνεργάτης Π.Τ.Α. / Π.Δ.Ε..

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδακαι ελαφρύ γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες.

Σχετικά με το Έργο ENERGIE

Το ENERGIE αποτελεί διασυνοριακό έργο συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας και υλοποιείται σε τρεις δήμους που βρίσκονται σε πορεία βιώσιμης μετάβασης – το Μπρίντιζιστην Απουλία, τη Ματέρα στη Βασιλικάτα και την Αιγιαλεία στην Δυτική Ελλάδα. Το έργο αναδιαμορφώνει υποβαθμισμένες και περιαστικές περιοχές σε ζωντανούς, βιώσιμους και προσανατολισμένους στο μέλλον τόπους για να ζει, να εργάζεται και να εξελίσσεται κανείς. Αντί να εστιάζει στην κατασκευή νέων υποδομών, το έργο διαμορφώνει κοινά οράματα, βασισμένα στις τοπικές ταυτότητες και εμπνευσμένα από τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, όπου η περιβαλλοντική ευθύνη, η αισθητική ποιότητα και η κοινωνική ένταξη συνυπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ), ως εταίρος του παραπάνω προγράμματος υλοποιεί πιλοτική δράση στην Αιγιαλεία που αφορά την ανάπλαση και επαναχρησιμοποίηση του πρώην εργοστασίου της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου. Στόχος του έργου είναι η μετατροπή του σε έναν πολυλειτουργικό, ενεργειακά αποδοτικό και κοινωνικά ενεργό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής αναζωογόνησης.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αντλήσετε από το επίσημο siteτου έργου ENERGIE .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



