«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος

Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο στα social media της Καρναβαλικής Ακαδημίας. Καρναβαλικά «χιόνια» έπεφταν πάνω σε ένα σκηνικό, και η πόλη αναρωτιόταν: τι ετοιμάζεται; Όπως εξηγεί ο Αριστείδης Σταθόπουλος, το «χιόνι» ήταν φελιζόλ – «ένα εφέ που χρησιμοποιούμε στα σκηνικά για να γράφει ο φακός».

Πίσω όμως από την εικόνα κρύβεται ένα μεγάλο έργο: η δράση «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ – Το Καρναβάλι της Πάτρας σε δύο πράξεις», που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025 και συνδέει τη μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία, το παρελθόν με το μέλλον του Καρναβαλιού της Πάτρας.

Η κατασκευή που θα παρελάσει, ένα νέο άρμα για την Πάτρα

«Ετοιμάζουμε μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή, ουσιαστικά ένα καρναβαλικό άρμα που θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και θα είναι έτοιμο να συμμετάσχει στο Καρναβάλι», λέει ο Αριστείδης Σταθόπουλος.

«Στόχος μας είναι να παρελάσει ως προπομπός των πληρωμάτων, μιας και η Ακαδημία έχει αγκαλιάσει τα περισσότερα πληρώματα της πρώτης μιάμισης ώρας της παρέλασης. Είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί δουλεύουμε όλοι ανιδιοτελώς, μετά τις δουλειές μας, με μεράκι και αγάπη. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας ένα καρναβαλικό στοιχείο, κάτι που θα μείνει στην πόλη».

Η κατασκευή αυτή θα είναι και το ορατό αποτύπωμα της δράσης: ένα έργο συλλογικής συμμετοχής και συμβολισμού που συνδέει την τέχνη της καρναβαλικής δημιουργίας με τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής μνήμης.

Μια συλλογική πράξη δημιουργίας και μνήμης

Το έργο, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ακαδημίας, έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, στηρίζεται στις αφηγήσεις ανθρώπων του Καρναβαλιού, κι από την άλλη, παράγει ένα νέο καλλιτεχνικό αντικείμενο.

«Έχει να κάνει με αφηγήσεις ανθρώπων γύρω από το Καρναβάλι, έξω από το κάδρο του θεσμού. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να δημιουργήσεις μια καρναβαλική κατασκευή που θα μείνει στην Ακαδημία και στην πόλη μέσα απ’ όλα αυτό. Αυτό υλοποιούμε τώρα».

Οι αφηγήσεις αυτές προέρχονται από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και ρόλων, από αρχηγούς πληρωμάτων μέχρι τεχνίτες, βοηθούς, ανθρώπους που δούλεψαν ή βρέθηκαν «από σπόντα» στο Καρναβάλι και το αγάπησαν βαθιά.

Το Καρναβάλι ως τρόπος ζωής και πολιτιστική παρακαταθήκη

«Η Πάτρα ζει και αναπνέει σε ρυθμούς καρναβαλικούς. Για πολλούς ανθρώπους, το Καρναβάλι δεν είναι απλώς τρεις μήνες, είναι τρόπος ζωής», τονίζει ο Αριστείδης Σταθόπουλος. «Περπατάς στον δρόμο, βλέπεις ένα αντικείμενο και το φαντάζεσαι να γίνεται μέρος ενός άρματος ή μιας στολής τον Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Αυτή η φαντασία, αυτή η έμπνευση είναι η άυλη κληρονομιά μας. Και ο στόχος μας είναι να την καταγράψουμε, να τη διατηρήσουμε, να την αφήσουμε πίσω μας ως παρακαταθήκη».

Η Καρναβαλική Ακαδημία συλλέγει μαρτυρίες, βιώματα και ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ οργανωμένα, δημιουργώντας ένα αρχείο που θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται τα επόμενα χρόνια. «Κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταγραφή της ιστορίας του Καρναβαλιού της Πάτρας», λέει.

Η σύμπραξη θεσμών και η νέα εποχή για το Καρναβάλι της Πάτρας

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των δράσεων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων.

«Ο σκοπός είναι να ξαναμαζευτούν οι άνθρωποι του Καρναβαλιού γύρω από το ίδιο τραπέζι, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παράξουν πολιτιστικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πια μόνιμη στέγη, κι αυτό το έργο είναι μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε, να δημιουργήσουμε όλοι μαζί», υπογραμμίζει ο Αριστείδης Σταθόπουλος.

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: η συνέχεια μιας ζωντανής παράδοσης

Η δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό ή ερευνητικό πρότζεκτ, είναι μια πράξη συλλογικής αυτογνωσίας. «Η φράση “Από το θυμάμαι στο δημιουργώ” συμπυκνώνει αυτό που είμαστε», λέει ο Αριστείδης Σταθόπουλος. «Η μνήμη αποκτά αξία μόνο όταν γίνεται πράξη. Κι εμείς θέλουμε να δώσουμε σχήμα σ’ αυτή τη μνήμη, να την κάνουμε δημιουργία, να τη δούμε να παρελαύνει στους δρόμους της Πάτρας».

