«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος

Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων, η Καρναβαλική Ακαδημία υλοποιεί το έργο «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ: Το Καρναβάλι της Πάτρας σε δύο πράξεις», ενταγμένο στο πλαίσιο των δράσεων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Αριστείδης Σταθόπουλος, μιλά για τη μνήμη, τη συλλογική δημιουργία και τη νέα καρναβαλική κατασκευή που θα αποτελέσει φόρο τιμής στην ψυχή του Καρναβαλιού της Πάτρας.

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ - Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
29 Οκτ. 2025 16:14
Pelop News

Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο στα social media της Καρναβαλικής Ακαδημίας. Καρναβαλικά «χιόνια» έπεφταν πάνω σε ένα σκηνικό, και η πόλη αναρωτιόταν: τι ετοιμάζεται; Όπως εξηγεί ο Αριστείδης Σταθόπουλος, το «χιόνι» ήταν φελιζόλ – «ένα εφέ που χρησιμοποιούμε στα σκηνικά για να γράφει ο φακός».

Πίσω όμως από την εικόνα κρύβεται ένα μεγάλο έργο: η δράση «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ – Το Καρναβάλι της Πάτρας σε δύο πράξεις», που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025 και συνδέει τη μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία, το παρελθόν με το μέλλον του Καρναβαλιού της Πάτρας.

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ - Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος

Η κατασκευή που θα παρελάσει, ένα νέο άρμα για την Πάτρα

«Ετοιμάζουμε μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή, ουσιαστικά ένα καρναβαλικό άρμα που θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και θα είναι έτοιμο να συμμετάσχει στο Καρναβάλι», λέει ο Αριστείδης Σταθόπουλος.

«Στόχος μας είναι να παρελάσει ως προπομπός των πληρωμάτων, μιας και η Ακαδημία έχει αγκαλιάσει τα περισσότερα πληρώματα της πρώτης μιάμισης ώρας της παρέλασης. Είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί δουλεύουμε όλοι ανιδιοτελώς, μετά τις δουλειές μας, με μεράκι και αγάπη. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας ένα καρναβαλικό στοιχείο, κάτι που θα μείνει στην πόλη».

Η κατασκευή αυτή θα είναι και το ορατό αποτύπωμα της δράσης: ένα έργο συλλογικής συμμετοχής και συμβολισμού που συνδέει την τέχνη της καρναβαλικής δημιουργίας με τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής μνήμης.

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ - Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος

Μια συλλογική πράξη δημιουργίας και μνήμης

Το έργο, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ακαδημίας, έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, στηρίζεται στις αφηγήσεις ανθρώπων του Καρναβαλιού, κι από την άλλη, παράγει ένα νέο καλλιτεχνικό αντικείμενο.

«Έχει να κάνει με αφηγήσεις ανθρώπων γύρω από το Καρναβάλι, έξω από το κάδρο του θεσμού. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να δημιουργήσεις μια καρναβαλική κατασκευή που θα μείνει στην Ακαδημία και στην πόλη μέσα απ’ όλα αυτό. Αυτό υλοποιούμε τώρα».

Οι αφηγήσεις αυτές προέρχονται από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και ρόλων, από αρχηγούς πληρωμάτων μέχρι τεχνίτες, βοηθούς, ανθρώπους που δούλεψαν ή βρέθηκαν «από σπόντα» στο Καρναβάλι και το αγάπησαν βαθιά.

Το Καρναβάλι ως τρόπος ζωής και πολιτιστική παρακαταθήκη

«Η Πάτρα ζει και αναπνέει σε ρυθμούς καρναβαλικούς. Για πολλούς ανθρώπους, το Καρναβάλι δεν είναι απλώς τρεις μήνες, είναι τρόπος ζωής», τονίζει ο Αριστείδης Σταθόπουλος. «Περπατάς στον δρόμο, βλέπεις ένα αντικείμενο και το φαντάζεσαι να γίνεται μέρος ενός άρματος ή μιας στολής τον Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Αυτή η φαντασία, αυτή η έμπνευση είναι η άυλη κληρονομιά μας. Και ο στόχος μας είναι να την καταγράψουμε, να τη διατηρήσουμε, να την αφήσουμε πίσω μας ως παρακαταθήκη».

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ - Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος

Η Καρναβαλική Ακαδημία συλλέγει μαρτυρίες, βιώματα και ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ οργανωμένα, δημιουργώντας ένα αρχείο που θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται τα επόμενα χρόνια. «Κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταγραφή της ιστορίας του Καρναβαλιού της Πάτρας», λέει.

Η σύμπραξη θεσμών και η νέα εποχή για το Καρναβάλι της Πάτρας

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των δράσεων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων.

«Ο σκοπός είναι να ξαναμαζευτούν οι άνθρωποι του Καρναβαλιού γύρω από το ίδιο τραπέζι, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παράξουν πολιτιστικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πια μόνιμη στέγη, κι αυτό το έργο είναι μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε, να δημιουργήσουμε όλοι μαζί», υπογραμμίζει ο Αριστείδης Σταθόπουλος.

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ - Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: η συνέχεια μιας ζωντανής παράδοσης

Η δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό ή ερευνητικό πρότζεκτ, είναι μια πράξη συλλογικής αυτογνωσίας. «Η φράση “Από το θυμάμαι στο δημιουργώ” συμπυκνώνει αυτό που είμαστε», λέει ο Αριστείδης Σταθόπουλος. «Η μνήμη αποκτά αξία μόνο όταν γίνεται πράξη. Κι εμείς θέλουμε να δώσουμε σχήμα σ’ αυτή τη μνήμη, να την κάνουμε δημιουργία, να τη δούμε να παρελαύνει στους δρόμους της Πάτρας».

«Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ - Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ