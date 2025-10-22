Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ

Η αξία της ποσότητας εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ

Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ
22 Οκτ. 2025 19:46
Pelop News

Στο λιμάνι του Πειραιά εντοπίστηκαν περισσότερα από 39 κιλά κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες. έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι

Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ

Το κοντέινερ, που είχε προέλευση τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες, ελέγχθηκε μετά από στοχευμένη ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου (risk analysis – risk assessment) από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ —που έχει ενταχθεί πλέον στην ΑΑΔΕ—, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στον εξωτερικό ψυκτικό μηχανισμό του εμπορευματοκιβωτίου βρέθηκαν 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους άνω των 39 κιλών.

Η αξία της ποσότητας εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο παράνομο κέρδος από τη διάθεσή της στην αγορά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:38 «Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας, οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ» συγκλονίζει ο παππούς της 16χρονης
21:22 Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε, πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»
21:19 Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ
21:09 Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία
21:00 Η Πάτρα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη – Αυξήσεις 10% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025
20:47 Metron Analysis: Κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, τι παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς
20:39 «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»
20:29 Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους
20:23 Απατεώνας «λογιστής» αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά!
20:11 Βαρύ πένθος στο Μεσολόγγι για τον χαμό της Ντίνας Τσενικλόγλου
20:00 Πάτρα: Τι απαντά ο Δ. Πλέσσας για την κατάσχεση λογαριασμού ΑμεΑ από το Δήμο – «Αν η κυβέρνηση είχε δεχτεί…»
19:56 Σούπερ σταρ του βόλεϊ υπέστη ηλεκτροπληξία και καρδιακή ανακοπή!
19:46 Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ
19:39 Σατολιάς στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων και απατεώνων
19:33 Τουλάχιστον 40 νεκροί σε ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες στην Τυνησία
19:25 Ηλεία: Αποτροπιασμός, καταγγελία για βασανισμό και σεξουαλική κακοποίηση σκύλου
19:15 Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι
19:09 ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη
19:00 Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18:55 Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ