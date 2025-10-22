Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ

Στο λιμάνι του Πειραιά εντοπίστηκαν περισσότερα από 39 κιλά κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες. έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το κοντέινερ, που είχε προέλευση τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες, ελέγχθηκε μετά από στοχευμένη ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου (risk analysis – risk assessment) από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ —που έχει ενταχθεί πλέον στην ΑΑΔΕ—, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στον εξωτερικό ψυκτικό μηχανισμό του εμπορευματοκιβωτίου βρέθηκαν 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους άνω των 39 κιλών.

Η αξία της ποσότητας εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο παράνομο κέρδος από τη διάθεσή της στην αγορά.

