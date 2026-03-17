Από τον καφέ στο εμφιαλωμένο νερό: Ποιο ρόφημα είχε τα περισσότερα μικροπλαστικά

Τα μικροπλαστικά δεν περιορίζονται μόνο στο πόσιμο νερό, αλλά φαίνεται ότι έχουν περάσει πλέον σε όλο το φάσμα των ροφημάτων που καταναλώνονται καθημερινά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας βρετανικής μελέτης, η οποία κατέγραψε παρουσία συνθετικών πλαστικών σωματιδίων σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν, από καφέ και τσάι μέχρι χυμούς, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά και νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο.

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science of the Total Environment, εξέτασε 155 δείγματα από ροφήματα της βρετανικής αγοράς. Οι ερευνητές ανέλυσαν διαφορετικές κατηγορίες ζεστών και κρύων ποτών και διαπίστωσαν ότι το 100% των δειγμάτων περιείχε μικροπλαστικά.

Στα δείγματα εντοπίστηκαν κυρίως πολυπροπυλένιο (PP), αλλά και πολυστυρένιο (PS), πολυαιθυλένιο (PE) και τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), δηλαδή πολυμερή που χρησιμοποιούνται ευρέως σε συσκευασίες τροφίμων και ποτών. Τα περισσότερα σωματίδια ήταν θραύσματα, με μέγεθος από 10 έως 157 μικρόμετρα.

Ποιο ρόφημα είχε τα περισσότερα

Αυτό που ξεχώρισε ήταν το ζεστό τσάι, το οποίο εμφάνισε τη μεγαλύτερη μέση συγκέντρωση μικροπλαστικών, με περίπου 60 ± 21 σωματίδια ανά λίτρο. Ακολούθησε ο ζεστός καφές με 43 ± 14 σωματίδια ανά λίτρο, ενώ το παγωμένο τσάι βρέθηκε στα 31 ± 7 και ο κρύος καφές στα 37 ± 6.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι χυμοί με περίπου 30 ± 11 σωματίδια ανά λίτρο, τα ενεργειακά ποτά με 25 ± 11, ενώ τα αναψυκτικά είχαν τη χαμηλότερη μέση συγκέντρωση, περίπου 17 ± 4 σωματίδια ανά λίτρο.

Γιατί τα ζεστά ροφήματα είχαν περισσότερα

Οι ερευνητές συνδέουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των ζεστών ροφημάτων με τη θερμοκρασία, η οποία φαίνεται να επιταχύνει την αποδέσμευση πλαστικών σωματιδίων από τη συσκευασία ή τα υλικά επαφής με το ρόφημα. Η μελέτη αναφέρει ότι τα ζεστά ποτά είχαν συνολικά υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα κρύα, με στατιστικά σημαντική διαφορά.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινή έκθεση

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι, αν κάποιος υπολογίζει την έκθεση σε μικροπλαστικά μόνο από το νερό, πιθανότατα υποεκτιμά το πραγματικό φορτίο. Η εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη μέσω των ροφημάτων υπολογίστηκε περίπου σε 1,7 μικροπλαστικά ανά κιλό σωματικού βάρους για τις γυναίκες και 1,6 για τους άνδρες, επίπεδα υψηλότερα από όσα είχαν εκτιμηθεί όταν λαμβανόταν υπόψη μόνο το πόσιμο νερό.

Τι κρατούν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η έκθεση στα μικροπλαστικά πρέπει πλέον να εξετάζεται συνολικά, μέσα από όλα τα ροφήματα που καταναλώνονται στην καθημερινότητα και όχι μόνο από το νερό. Η μελέτη δεν καταλήγει σε άμεσο συμπέρασμα για συγκεκριμένη βλάβη από αυτά τα επίπεδα πρόσληψης, αλλά ενισχύει την ανάγκη για πιο συστηματική παρακολούθηση και για μείωση της έκθεσης όπου αυτό είναι εφικτό.

