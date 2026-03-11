Από τον θαυμασμό έως το εδώλιο – Η περίπτωση της Καλαμάτας και η υπόθεση της Παναχαϊκής

Είναι να ζηλεύεις. Οχι ζήλια μετά φθόνου και χαιρεκακίας. Την «άλλη» ζήλια επικαλούμαστε. Εκείνη που σου υπαγορεύει να επικροτείς και να θαυμάζεις.

Ενας «γείτονάς» μας και μια «πρωτοξαδέλφη» μας αξίζουν μνείας και θαυμασμού.

Ο αιωνόβιος πλέον από προχθές Παναιτωλικός και η επανακάμψασα μετά από 26 ολόκληρα χρόνια Καλαμάτα στη Σούπερλίγκα.

Τις τελευταίες ημέρες το Αγρίνιο και η Καλαμάτα βρέθηκαν μέσα στην καλή χαρά και πανηγύρισαν τα επιτεύγματά τους με την ψυχή τους. Δικαίως, γιατί το αξίζουν.

ΟΡΑΜΑ

Μία λέξη είναι αρκετή για να αποδοθεί η επιτυχία τους. Οραμα είναι η λέξη. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό το όραμα ενσαρκώθηκε κατά σύμπτωση από δύο ομογενείς. Από τον Φώτη Κωστούλα του Παναιτωλικού, που πρόκοψε στη Σουηδία και επένδυσε στην παιδική και εφηβική του αγάπη και τον Γιώργο Πρασσά, που έκανε λεφτά στις ΗΠΑ και έπραξε το ίδιο στην Καλαμάτα.

Κάποια φορά στο παρελθόν μνημονεύσαμε τον Παναιτωλικό και τη μεσσηνιακή ομάδα, όπως και τον ΟΦΗ του επίσης ομογενούς Μπούση που παρεμπιπτόντως έφτασε και φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος!

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Τρεις πετυχημένοι ομογενείς, καθόλου τυχαία σύμπτωση. Γιατί όταν φεύγεις από την Ελλάδα παίρνεις στις αποσκευές σου πείσμα, αποφασιστικότητα και ελπίδα. Και όταν επιστρέφεις, έρχεσαι με το όραμα μιας «τελευταίας» δημιουργίας που δίνει πρόσθετο νόημα στη ζωή σου. Αντίθετα, όταν μένεις πίσω «μυρμηγκιάζει» συνήθως το μυαλό και κυνηγάς την… κατσίκα όχι μόνο του γείτονα, αλλά και του … ομογενούς.

ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΑΝ

Κάτι που δυστυχώς συνέβη στην Πάτρα με τον Κώστα Μακρή, σε αντίθεση με το Αγρίνιο, την Καλαμάτα και στο Ηράκλειο, όπου οι φίλαθλη γνώμη στις μέτριες χρονιές των ομάδων τους έδειξε συγκατάβαση και ανεκτικότητα. Κάνοντας η Πάτρα έκανε το μεγάλο σφάλμα να «προσεγγίσει» αγρίως τον Μακρή, αν και έχουν παρέλθει 17 ολόκληρα χρόνια από τότε, δεν μπορεί ακόμη να βρει τον εαυτό της και ζει ψυχεδελικές καταστάσεις… Κακή μοίρα και κατάρα είναι το βαρύ τίμημα που πληρώνει η Παναχαϊκή ακόμη και σήμερα, διότι συμπεριφερθεί ανάγωγα και εχθρικά απέναντι σ’ όσους είχαν καλές προθέσεις για την αναγέννησή της.

ΕΦΕΤΕΙΟ

Μέσα σ’ όλα τα στραβά κι ανάποδα ελλοχεύει αύριο κίνδυνος, αν ισχύσει η πρωτόδικη απόφαση, να παραμείνει υποθηκευμένο και ζοφερό το μέλλον του μεγαλύτερου περιουσιακού της στοιχείου, που είναι φυσικά το ιστορικό γήπεδο της Αγυιάς.

Εννέα στελέχη της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής που διατέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της θα αντιμετωπίσουν αύριο την ετυμηγορία του Εφετείου για το δάνειο των 200.000 ευρώ που είχε λάβει η ΠΓΕ από την Αχαϊκή Τράπεζα και σήμερα με τους τόκους ανέρχεται σε 900.000 ευρώ περίπου και λόγω του λουκέτου της έχει περάσει στο Fund Dovalue.

Ο ΚΟΥΓΙΑΣ

Οι «9» που καταδικάστηκαν πρωτόδικα εμπλέκονται σε προεξοφλήσεις γραμματίων που είχαν γίνει από τον αείμνηστο πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ Αλέξη Κούγια, μέσω της Αχαϊκής.

Το επίδικο είναι να αποδειχθεί αύριο ότι οι προεξοφλήσεις δεν συνδέονται με την υποθήκη του γηπέδου. Οι συνήγοροι των «9» αισιοδοξούν ότι με τα πρόσθετα στοιχεία, που δεν είχαν προσκομιστεί πρωτόδικα, οι εντολείς τους θα απαλλαγούν. Σε διαφορετική περίπτωση, που θέλουν να απεύχονται, το γήπεδο θ’ αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ενός επώδυνου πλειστηριασμού…

