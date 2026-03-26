Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Χαλκιδική, όταν διαπιστώθηκε απόδραση κρατούμενου από το Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, στη διάρκεια της καθιερωμένης νυχτερινής καταμέτρησης, όταν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν ότι απουσίαζε ένας 39χρονος κρατούμενος.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε άμεσα κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, με τις αρμόδιες αρχές να αναπτύσσουν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απόδραση, ενώ η επιχείρηση αναζήτησης του 39χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

