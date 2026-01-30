Απόφαση του ΣτΕ: Ανανέωση και έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες

Η ανανέωση ή η έκδοση των διαβατηρίων μπορεί να γίνει ακόμη και με την προσκόμιση των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων, ανεξάρτητα αν η επισυναπτόμενη σ΄ αυτήν φωτογραφία εμφανίζει σημαντικές διαφορές από την σημερινή εικόνα του κατόχου της. Μάλιστα, δεν μπορεί η διεύθυνση διαβατηρίων του αρχηγείου της ΕΛΑΣ να αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίων για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πολίτης το 2015 είχε ανανεώσει το διαβατήριο του σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητάς του που έχει εκδοθεί τον Μάιο του 1972, δηλαδή πριν 54 χρόνια. Το περασμένο έτος ζήτησε και πάλι την ανανέωση του διαβατηρίου του.

Όμως, αυτή την φορά η διεύθυνση διαβατηρίων του αρχηγείου της αστυνομίας απέρριψε το αίτημα ανανέωσης του διαβατηρίου με το αιτιολογικό ότι το δελτίο ταυτότητας «πρέπει να αντικατασταθεί καθόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοπροσωπία του εικονιζόμενου σε αυτό προσώπου με το άτομο το οποίο απεικονίζεται στην επικολληθείσα φωτογραφία στην κατατεθείσα αίτηση του διαβατηρίου».

Κατά της απορριπτικής απόφασης κατέθεσε προσφυγή η οποία από την αρμόδια διεύθυνση της ΕΛΑΣ απορρίφθηκε με το ίδιο περίπου αιτιολογικό, ενώ επισημάνθηκε στον πολίτη, ότι «εφόσον επιθυμεί να εφοδιαστεί με ελληνικό διαβατήριο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτημα αντικαθιστώντας το δελτίο ταυτότητάς του με νέο».

Κατόπιν αυτών, προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι η απορριπτική απόφαση της αστυνομίας, έχει πλημμελή αιτιολογία και θα του προκαλέσει δυσεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θέλει να πάει στην κόρη του που διαμένει στο εξωτερικό για να την δει αλλά και να δει για πρώτη φορά το εγγόνι του που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του περασμένους έτους.

Ακόμη, πρέπει να συνοδεύσει την γυναίκα του η οποία είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου σε δύο χώρες του εξωτερικού στο πλαίσιο επιστημονικής άδειας που της έχει χορηγηθεί και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω βλάβης στο γόνατό της.

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, επισημαίνουν ότι από το 2021 το δικαστήριο έχει κρίνει: «Ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί αυτό θεωρείται ισχυρό. Πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση διαβατηρίου, το οποίο οφείλουν να δεχτούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητα του, όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτή την αίτηση αναστολής, αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: 1) η ΕΛ.ΑΣ. δεν επικαλείται την συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν τη μη ανανέωση του διαβατηρίου στον αιτούντα στον οποίο άλλωστε έχει χορηγηθεί διαβατήριο το έτος 2015 και μάλιστα με την υποβολή αντιγράφου της ίδιας αστυνομικής ταυτότητας ως δικαιολογητικού και 2) η άρνηση της ΕΛ.ΑΣ. να ανανεώσει το διαβατήριο πιθανολογείται ότι θα τον προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή, συνιστάμενη στην αδυναμία συνδρομής της συζύγου του στις επαγγελματικές μετακινήσεις της στο εξωτερικό».

Τέλος, το ΣτΕ επισημαίνει ότι η διεύθυνση διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. «υποχρεούται να λάβει υπόψη το προσκομισθέν ως κατά νόμον απαιτούμενο δικαιολογητικό, φωτοαντίγραφο του υπ΄ αριθμόν … δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, για την εξέταση του αιτήματος ανανέωσης του διαβατηρίου του».

