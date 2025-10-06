Αποφασισμένος μέχρι τέλους ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι για 22η ημέρα

Απεργία πείνας για 22η ημέρα από τον Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα, που ζητά  τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, θύμα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αποφασισμένος μέχρι τέλους ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι για 22η ημέρα
06 Οκτ. 2025 9:09
Pelop News

Στο Σύνταγμα συνεχίζοντας την απεργία πείνας παραμένει για 22η ημέρα, ο  Πάνος Ρούτσι ενώ πολίτες πηγαίνουν για να του συμπαρασταθούν κάθε στιγμή.

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει πως δεν υποχωρεί, αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να μάθει την αιτία θανάτου του γιου του. «Θα είμαι ο 58ος νεκρός των Τεμπών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χθες, Κυριακή 5/10 στο Σύνταγμα βρέθηκαν χθες πολίτες, όλων των ηλικιών, για να του σφίξουν το χέρι και να του συμπαρασταθούν καθώς πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης.
