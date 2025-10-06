Αποφασισμένος μέχρι τέλους ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι για 22η ημέρα

Στο Σύνταγμα συνεχίζοντας την απεργία πείνας παραμένει για 22η ημέρα, ο Πάνος Ρούτσι ενώ πολίτες πηγαίνουν για να του συμπαρασταθούν κάθε στιγμή.

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει πως δεν υποχωρεί, αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να μάθει την αιτία θανάτου του γιου του. «Θα είμαι ο 58ος νεκρός των Τεμπών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χθες, Κυριακή 5/10 στο Σύνταγμα βρέθηκαν χθες πολίτες, όλων των ηλικιών, για να του σφίξουν το χέρι και να του συμπαρασταθούν καθώς πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης.

