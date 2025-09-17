Αποφυλακίστηκε ο Κρίστιαν Μπρίκνερ – Ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση Μαντλίν Μακάν

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο Γερμανός που έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία, αποφυλακίστηκε σήμερα αφού εξέτισε επταετή ποινή κάθειρξης για άλλες κατηγορίες, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Οι εισαγγελείς στη Γερμανία τον χαρακτήρισαν για πρώτη φορά ύποπτο στην «Υπόθεση Μάντι» το 2020, όταν ήδη βρισκόταν στη φυλακή για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στο Αλγκάρβε, την περιοχή όπου εξαφανίστηκε η μικρή. Ο 49χρονος έχει καταδικαστεί, επίσης, για παιδική κακοποίηση και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, το διαβατήριο του Μπρίκνερ ακυρώθηκε και του έχει επιβληθεί ηλεκτρονικό βραχιόλι, ενώ θα πρέπει να δηλώσει μόνιμη κατοικία από την οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς άδεια. Ο δικηγόρος του, Φιλίπ Μαρκό, ανέφερε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των εισαγγελέων να έχουν διαρκή πρόσβαση στον πελάτη του για τις έρευνες.

Η αποφυλάκιση έγινε το πρωί της Τετάρτης, υπό αστυνομική συνοδεία, με τον εκπρόσωπο της φυλακής στο Ζέντε να επιβεβαιώνει την αποχώρησή του. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν την έξοδό του από το κτίριο με συνοδεία του δικηγόρου του.

Παρά τις επανειλημμένες έρευνες σε Πορτογαλία και Γερμανία, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη βρει αποδείξεις που να τον συνδέουν οριστικά με την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν. Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Μπρίκνερ αρνήθηκε αίτημά της να μιλήσει για την υπόθεση.

Η Μαντλίν, που τότε ήταν τριών ετών, εξαφανίστηκε από δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αλγκάρβε ενώ οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο. Σήμερα θα ήταν 22 ετών, με την οικογένειά της να συνεχίζει αδιάκοπα τον αγώνα για να μάθει τι συνέβη στο παιδί της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



