Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα

Εξελίξεις στο φρικτό περιστατικό της Βοιωτίας, όπου άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο με χειροπέδες. Η ταυτοποίηση μέσω DNA αποκάλυψε ότι πρόκειται για 30χρονο Αλβανό οικοδόμο, μόνιμο κάτοικο Χαλκίδας, του οποίου είχε δηλωθεί εξαφάνιση.

11 Νοέ. 2025 13:13
Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός και απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για 30χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, οικοδόμο, μόνιμο κάτοικο Χαλκίδας, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το σώμα του εντοπίστηκε πλήρως απανθρακωμένο, στο πίσω κάθισμα του οχήματος, με χειροπέδες στα χέρια, σε ένα θέαμα που προκάλεσε σοκ τόσο στις αρχές όσο και στους κατοίκους της περιοχής. Το αυτοκίνητο είχε καεί ολοσχερώς, ενώ ο χώρος παραμένει στο μικροσκόπιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 30χρονος είχε ξεκινήσει από τη Χαλκίδα μαζί με έναν φίλο του, τον οποίο άφησε στη Θήβα, λέγοντάς του ότι θα συνέχιζε για τα Βίλια και στη συνέχεια θα επέστρεφε. Από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη του χάθηκαν. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα νεκρός στο πίσω κάθισμα ενός άλλου αυτοκινήτου, το οποίο είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα — μεταξύ αυτών και το αν ο 30χρονος είχε κάποιο ραντεβού στο σημείο, καθώς δεν υπήρχε προφανής λόγος να βρεθεί εκεί. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες, ενώ η έρευνα εστιάζει στο πώς και από ποιους μεταφέρθηκε στο σημείο πριν τον θάνατό του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την Ασφάλεια Βοιωτίας να συλλέγει καταθέσεις και να αναζητά απαντήσεις στο φρικτό μυστήριο που συγκλονίζει την περιοχή.
