Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο της UEFA με νέα μορφή για την πρόκριση σε Μουντιάλ και Euro

Στην UEFA σχεδιάζουν μια νέα μορφή για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σύμφωνα με την «Sport Bild».

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης του μοντέλου του Champions League, δηλαδή μιας League phase πριν από τους αγώνες νοκ άουτ.

Ο λόγος είναι ότι στο τρέχον μοντέλο ομίλων, συνήθως επικρατούν τα δύο φαβορί. Μια νέα μορφή έχει ως στόχο να την κάνει πιο ελκυστική για τους οπαδούς και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

H «Sport Bild» σημειώνει επίσης ότι συζητούνται και άλλες ιδέες από μία νεοδιορισμένη ομάδα εργασίας από στελέχη 55 ομοσπονδιών-μελών που θα προετοιμάσει προτάσεις μεταρρύθμισης.

Οι πιθανές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει τελικά να εγκριθούν από την εκτελεστική επιτροπή της UEFA, στις 3 Δεκεμβρίου.

«Ίσως οι προκριματικοί αγώνες να φαίνονται διαφορετικοί. Δεν θα υπάρχουν περισσότεροι αγώνες, αλλά μια πιο ενδιαφέρουσα μορφή. Το εξετάζουμε αυτό το διάστημα», ανέφερε η Sport Bild, επικαλούμενη τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σε μια εμπορική έκθεση ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία.

Οι τελικοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με αγώνες ομίλων πριν από τους γύρους νοκ άουτ και 24 συμμετέχοντες, είναι πιθανό να παραμείνουν στην τρέχουσα μορφή τους. «Δεν νομίζω ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα αλλάξει», είπε τότε ο Τσέφεριν.

