Αποκάλυψη: Πώς τον πλησίασαν και πώς στρατολογήθηκε από την Κίνα ο σμήναρχος

Πλέον βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον τρόπο και την δράση του 54χρονου Σμηνάρχου μετά την σύλληψή του και την ομολογία του πως διενεργούσε κατασκοπεία για την Κίνα.

Υπόθεση κατασκοπείας: Δίωξη για κακούργημα και διαθεσιμότητα στον σμήναρχο, έτσι τα ομολόγησε όλα

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που φτάνουν μέχρι τα ισόβια καθώς και με αφαίρεση της ιθαγένειας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο 54χρονος σμήναρχος το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρούσε σε αναρτήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζε το βιογραφικό του ενόψει κάποιας επικείμενης πρόσληψης μετά την αποστρατεία του σε κάποια ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το 2024 ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών, αρχικά για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Ακολούθησε συνάντηση σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου υπήρχαν και Κινέζοι κατάσκοποι.

Το σημείο καμπής ήταν ένα ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα, με τη δικαιολογία ότι θα μάθαινε την κινεζική γλώσσα, γεγονός που αρχικά θεωρήθηκε ως μέρος της διαδικασίας εύρεσης εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, μυήθηκε σε λογισμικά και άλλες πληροφορίες, μεταβαίνοντας έτσι σε μια νέα φάση συνεργασίας.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άρχισε να αποστέλλει απόρρητα αρχεία έναντι μεγάλων αμοιβών. Οι ελληνικές αρχές (ΕΥΠ) ξεκίνησαν να τον παρακολουθούν μετά τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να μην επισκεφθεί ξανά την Κίνα, αλλά η παράδοση ηλεκτρονικών αρχείων είχε ήδη ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται εάν ο σμήναρχος προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα από τον κύκλο των γνωριμιών του, εκμεταλλευόμενος τα μεγάλα κέρδη από την παράδοση των μυστικών, προκειμένου να παρέχουν και αυτοί πληροφορίες στην Κίνα.

Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών

Έχοντας συσσωρεύσει όλες αυτές τις γνώσεις και προσβάσεις η μέθοδος που ακολουθούσε για να συλλέγει τις απόρρητες πληροφορίες, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ως εξής:

-Πρόσβαση σε δίκτυο ευαίσθητων πληροφοριών με κωδικούς που έχουν όλα τα στελέχη ανάλογα με την διαβάθμισή τους

-Συλλογή πληροφοριών

-Μετατροπή τους σε QR CODE

-Αποστολή μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού

Ανώτατη πηγή της Πολεμικής Αεροπορίας επεσήμανε στο MEGA πως πέρα από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Το «βαρύ» βιογραφικό του σμηνάρχου που ήταν υπεράνω υποψίας

Ο 54χρομος σμήναρχος είχε ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό. Είναι πιστοποιημένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS), έχει υπηρετήσει σε μονάδες ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, υπηρέτησε ως τμηματάρχης

Υποστήριξης και επιτελής υλοποίησης συμβάσεων πυραυλικών συστημάτων.

Υπηρέτησε και ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ στην Κύπρο, ενώ υπήρξε Τμηματάρχης Ηλεκτρονικού Πολέμου και Εξομοιωτών Πτήσης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών του ΓΕΑ.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή το Μικτό Γενικό Επιτελείο της Κίνας που διενεργεί τέτοιες πράξεις συλλογής πληροφοριών και κατασκοπείας, αλλά και μια σειρά από εταιρείες που εμφανίζονται ως «μπροστινές» και αν και δραστηριοποιούμενες στον ιδιωτικό τομέα διενεργούν και αυτές συλλογή πληροφοριών», είπε ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής Στρατιωτικών Σχολών.

Η παρακολούθηση και η σύλληψη

Ευφυέστατος, σε νευραλγική θέση και υπεράνω υποψίας. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά του πολύπειρου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούσε ως Διοικητής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε μονάδα στα νότια προάστια.

Οι πρώτες πληροφορίες για την σκοτεινή του δράση έφτασαν στις αρχές τον περασμένο Οκτώβρη, οπότε άρχισαν να τον παρακολουθούν στενά με αποτέλεσμα να καταφέρουν να τον αιφνιδιάσουν.

Επί 18 μήνες ο έμπειρος αξιωματικός έδινε άκρως απόρρητες πληροφορίες στον σύνδεσμο του στην Κίνα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τον στρατολόγησε σε συνέδριο του ΝΑΤΟ.

