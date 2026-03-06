Αποκάλυψη Reuters: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό Ιράν για να στηρίξει Κούρδους που θέλουν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται τρεις πηγές με πληροφορίες για τη δράση κουρδικών φατριών, αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί γίνονται για να βοηθήσουν τους Κούρδους μαχητές να καταλάβουν τις πόλεις

Αποκάλυψη Reuters: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό Ιράν για να στηρίξει Κούρδους που θέλουν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη
06 Μαρ. 2026 21:31
Pelop News

Από το Ισραήλ οι αεροπορικές επιδρομές στο δυτικό Ιράν γίνονται και για να υποστηρίξουν τους Κούρδους του Ιράν για να καταλάβουν ιρανικές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και την Τουρκία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Ιταλία: Στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Federico Martinengo», ΒΙΝΤΕΟ

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται τρεις πηγές με πληροφορίες για τη δράση κουρδικών φατριών, αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί γίνονται για να βοηθήσουν τους Κούρδους μαχητές να καταλάβουν τις πόλεις.

Ένας αρχικός στόχος θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων. Μία από τις πηγές είπε ότι, μεταξύ άλλων, στόχος τους ήταν η κατάληψη των πόλεων Οσναβιέχ και Πιρανσάρ.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ακόμη ότι οι Κούρδοι εντός του Ιράν παρείχαν πληροφορίες στόχων στις παραμεθόριες περιοχές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι μαχητές έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αφετέρου, το Ισραήλ διεξάγει τις δικές του συνομιλίες με ιρανικές κουρδικές ανταρτικές ομάδες που εδρεύουν στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν εδώ και περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με δύο ιρανικές κουρδικές πηγές. Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες είναι «μακροπρόθεσμες».

Η προοπτική της επίθεσης από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ιράκ είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες με αντιφατικές πληροφορίες για το πότε θα λάβει χώρα ή αν έχει ήδη αρχίσει. Σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι θα ήταν «υπέροχο» αν διέσχιζαν τα σύνορα.

Οι πηγές ανέφεραν ακόμη ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονταν στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν επίθεση εντός μιας εβδομάδας, κάτι που το πρακτορείο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει. Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη συνολική δύναμη σε 5.000-8.000 άτομα.

Οι κουρδικές πηγές αναφέρουν ότι οι μαχητές διαθέτουν μόνο ελαφρύ οπλισμό. Αν και δεν έχουν τη δύναμη πυρός για να επιτύχουν μια σημαντική προσπάθεια αυτοδιοίκησης, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέγερση των Κούρδων θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν, καθώς αυτό αμύνεται ενάντια στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες.

Στα τέλη Φεβρουαρίου πέντε ομάδες Ιρανών αντιφρονούντων ανακοίνωσαν τη σύναψη συμμαχίας, μεταξύ τους, το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εξεγέρσεις και διατηρούν μαχητές στο Ιράκ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα τους στηρίξουν οι ιρακινοί Κούρδοι. Η πολιτική ηγεσία του ιρακινού Κουρδιστάν έχει αρνηθεί δημοσίως οποιοδήποτε σχέδιο αποστολής μαχητών ή εμπλοκής στο Ιράν, παρά τις αναφορές για εξωτερικές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:49 Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος
23:32 Αφεντικό ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
23:21 Κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών: Η Βραζιλία του 1970 η καλύτερη όλων των εποχών, δεύτερη η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, τρίτη η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα
23:08 Πάτρα: Μέσα σε λεωφορείο και μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες έκαναν χρήση ενέσιμων ουσιών!
22:56 Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»
22:47 Εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδος για το πετρέλαιο: 35% στο αμερικανικό αργό και 28% στο Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
22:40 Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών
22:32 Αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν»
22:22 Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες
22:13 Πάτρα: Κουκουλοφόροι έψαχναν τρόπους να «μπουκάρουν» σε σπίτι
22:10 Ρεπορτάζ Reuters: «Η τουρκική ΜΙΤ ζήτησε από τη βρετανική ΜΙ6 να βοηθήσει στην προστασία του Σύρου προέδρου Σάρα»
21:52 Akylas: Ο «γάμος» του Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
21:41 Τραμπ: Ανακοίνωσε πρόγραμμα αντασφάλισης 20 δισ. δολαρίων για να ανοίξει η διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
21:31 Αποκάλυψη Reuters: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό Ιράν για να στηρίξει Κούρδους που θέλουν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη
21:26 Γυναίκα: Όταν η κοινωνία της είπε “Μη μιλάς” και εκείνη μίλησε
21:23 IDF: Ισοπέδωσαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Ιταλία: Στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Federico Martinengo», ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Είχε στο σπίτι του 9 κιλά κάνναβη και πιστόλι ρέπλικα, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη γιατρός κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων
20:41 Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ