Αποκάλυψη Reuters: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό Ιράν για να στηρίξει Κούρδους που θέλουν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη

Από το Ισραήλ οι αεροπορικές επιδρομές στο δυτικό Ιράν γίνονται και για να υποστηρίξουν τους Κούρδους του Ιράν για να καταλάβουν ιρανικές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και την Τουρκία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Ιταλία: Στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Federico Martinengo», ΒΙΝΤΕΟ

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται τρεις πηγές με πληροφορίες για τη δράση κουρδικών φατριών, αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί γίνονται για να βοηθήσουν τους Κούρδους μαχητές να καταλάβουν τις πόλεις.

Ένας αρχικός στόχος θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων. Μία από τις πηγές είπε ότι, μεταξύ άλλων, στόχος τους ήταν η κατάληψη των πόλεων Οσναβιέχ και Πιρανσάρ.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ακόμη ότι οι Κούρδοι εντός του Ιράν παρείχαν πληροφορίες στόχων στις παραμεθόριες περιοχές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι μαχητές έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αφετέρου, το Ισραήλ διεξάγει τις δικές του συνομιλίες με ιρανικές κουρδικές ανταρτικές ομάδες που εδρεύουν στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν εδώ και περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με δύο ιρανικές κουρδικές πηγές. Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες είναι «μακροπρόθεσμες».

Η προοπτική της επίθεσης από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ιράκ είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες με αντιφατικές πληροφορίες για το πότε θα λάβει χώρα ή αν έχει ήδη αρχίσει. Σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι θα ήταν «υπέροχο» αν διέσχιζαν τα σύνορα.

Οι πηγές ανέφεραν ακόμη ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονταν στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν επίθεση εντός μιας εβδομάδας, κάτι που το πρακτορείο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει. Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη συνολική δύναμη σε 5.000-8.000 άτομα.

Οι κουρδικές πηγές αναφέρουν ότι οι μαχητές διαθέτουν μόνο ελαφρύ οπλισμό. Αν και δεν έχουν τη δύναμη πυρός για να επιτύχουν μια σημαντική προσπάθεια αυτοδιοίκησης, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέγερση των Κούρδων θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν, καθώς αυτό αμύνεται ενάντια στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες.

Στα τέλη Φεβρουαρίου πέντε ομάδες Ιρανών αντιφρονούντων ανακοίνωσαν τη σύναψη συμμαχίας, μεταξύ τους, το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εξεγέρσεις και διατηρούν μαχητές στο Ιράκ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα τους στηρίξουν οι ιρακινοί Κούρδοι. Η πολιτική ηγεσία του ιρακινού Κουρδιστάν έχει αρνηθεί δημοσίως οποιοδήποτε σχέδιο αποστολής μαχητών ή εμπλοκής στο Ιράν, παρά τις αναφορές για εξωτερικές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

