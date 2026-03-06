Ιταλία: Στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Federico Martinengo», ΒΙΝΤΕΟ

Είναι δεδομένο πλέον ότι η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ δημιουργεί ανησυχίες στην ευρύτερη περιοχή. Ακολουθώντας την Ελλάδα, ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η τιμή του πετρελαίου «καλπάζει» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για μάχη «μέχρι τέλους» στο Ιράν

Μεταξύ των αποστολών, η Ιταλία στέλνει τη φρεγάτα «Federico Martinengo». Σύμφωνα με το ιταλικό ρεπορτάζ της Corriere della Sera, η φρεγάτα αναλαμβάνει την προστασία της περιοχής γύρω από την Κύπρο. Η ίδια συμμετείχε πέρυσι στην ευρωπαϊκή αποστολή Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, προστατεύοντας την εμπορική ναυτιλία από τις απειλές των Χούθι.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η φρεγάτα αποστέλλεται με τουλάχιστον 160 μέλη ναυτικού προσωπικού. Πρόκειται για μια φρεγάτα πολλαπλών χρήσεων της κλάσης Bergamini FREMM που τέθηκε σε υπηρεσία το 2018, με προηγμένη τεχνολογία απόκρυψης, μήκος 144 μέτρων, εκτόπισμα 6.700 τόνων σε πλήρη φόρτωση και μέγιστη ταχύτητα άνω των 27 κόμβων. Είναι εξοπλισμένη για αντιυποβρυχιακό, αντιεπιφανειακό και αντιαεροπορικό πόλεμο, χρησιμοποιώντας πυραύλους Aster, πυροβόλα 127/64 mm και 76/62 mm, καθώς και ελικόπτερα NH90.

Οπλισμός:

Πύραυλοι: PAAMS (Principal Anti-Air Missile System) με πυραύλους Aster 15 και 30.

Πυροβόλα: 1 πυροβόλο Vulcano 127/64 mm (πλώρη), 1 πυροβόλο SR-DAVIDE 76/62 mm (πρύμνη), 2 πυροβόλα OtoBreda 25 mm.

Τορπίλες: 2x Eurotorp MU-90.

Αεροπορία: Άνγκαρ και κατάστρωμα πτήσης για 1x SH-90A ή 1x EH-101 ελικόπτερο.

Αισθητήρες και συστήματα:

Ραντάρ: Leonardo Kronos Grand Naval (MFRA) Active Electronically Scanned Array (AESA).

Σόναρ: CAPTAS-4 ρυμουλκούμενο και UMS 4110 CL τοποθετημένο στο κύτος.

Το οπλοστάσιο της ισπανικής φρεγάτας «Χριστόφορος Κολόμβος» που φτάνει στην Κύπρο

Πέραν της Ιταλίας, και η Ισπανία στέλνει την φρεγάτα «Cristóbal Colón» κλάσης F-105, το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο του ισπανικού στόλου. Το πλοίο αναμένεται να συμμετάσχει σε αποστολή συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, μαζί με ελληνικά πολεμικά πλοία.

Πέρα όμως από την αποστολή της στην περιοχή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το ισχυρό οπλοστάσιο της φρεγάτας, η οποία θεωρείται η πιο σύγχρονη μονάδα του ισπανικού ναυτικού. Η «Cristóbal Colón» παραδόθηκε στον ισπανικό στόλο τον Οκτώβριο του 2012 και έχει μήκος 146,7 μέτρα, ενώ το εκτόπισμά της φτάνει τους 6.391 τόνους.

Η ισπανική φρεγάτα πριν τρία χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά:

Το πλοίο διαθέτει αυτονομία περίπου 4.500 ναυτικών μιλίων όταν κινείται με ταχύτητα 18 κόμβων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 28,5 κόμβους. Η πρόωση βασίζεται σε σύστημα CODOG, το οποίο συνδυάζει δύο αεριοστρόβιλους General Electric LM2500 και δύο πετρελαιοκινητήρες Caterpillar 3600. Επιπλέον, διαθέτει πλωριό προωθητήρα ισχύος 850 kW, που διευκολύνει τους ελιγμούς σε λιμάνια.

Συνδυάζει άμυνα και επίθεση

Στον πυρήνα των δυνατοτήτων της βρίσκεται το σύστημα μάχης Aegis, ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα ναυτικής άμυνας στον κόσμο. Το σύστημα συνδυάζεται με το τρισδιάστατο ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών AN/SPY-1D της Lockheed Martin, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων ταυτόχρονα.

Στον αντιαεροπορικό τομέα, η φρεγάτα διαθέτει πυραύλους SM-2, οι οποίοι μπορούν να αναχαιτίζουν αεροσκάφη και πυραύλους σε αποστάσεις άνω των 150 χιλιομέτρων και σε ύψος σχεδόν 20 χιλιομέτρων. Παράλληλα φέρει πυραύλους ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) για άμυνα μικρότερης εμβέλειας.

Οι πύραυλοι αυτοί εκτοξεύονται από σύστημα κάθετης εκτόξευσης Mk 41 με 48 κελιά. Το σύστημα μπορεί να φιλοξενεί 32 πυραύλους Standard SM-2MR Block IIIA και έως 64 πυραύλους RIM-162 ESSM.

Η φρεγάτα είναι επίσης εξοπλισμένη για επιχειρήσεις κατά πλοίων επιφανείας. Στο οπλοστάσιό της περιλαμβάνονται οκτώ αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon RGM-84, καθώς και πυροβόλο Mk45 των 5 ιντσών. Για την άμυνα σε μικρές αποστάσεις διαθέτει δύο πυροβόλα Mk 38 των 25 χιλιοστών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση συστήματος CIWS Meroka 20 χιλιοστών.

Στον τομέα του ανθυποβρυχιακού πολέμου, η «Cristóbal Colón» διαθέτει ενεργό και παθητικό σόναρ Raytheon DE1160 LF και τέσσερις τριπλούς εκτοξευτές τορπιλών Mk32 διαμετρήματος 324 χιλιοστών, με τορπίλες Honeywell Mk46.

Το πλοίο διαθέτει επίσης προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμέτρων, όπως εκτοξευτές αερόφυλλων Mk36, σύστημα αντιμέτρων τορπιλών SLQ-25A Enhanced Nixie και το ηλεκτρονικό σύστημα πολέμου SLQ-380 της Indra.

Στον εξοπλισμό αισθητήρων περιλαμβάνονται επίσης ραντάρ επιφανείας SPS-67(V)4 της Raytheon, δύο φωτιστές στόχου SPG-62 Mk99, καθώς και ραντάρ ναυτιλίας Thales Scout.

Η βελτιωμένη εκδοχή των F-100

Η φρεγάτα μπορεί να μεταφέρει ένα ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών SH-60B Seahawk, ενώ με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον χώρο του υπόστεγου και στο κατάστρωμα πτήσης μπορεί να επιχειρεί και με ελικόπτερα τύπου NH-90.

Το πλήρωμά της αριθμεί συνήθως περίπου 205 άτομα, ενώ σε αποστολές επιχειρήσεων μπορεί να ενισχυθεί με προσωπικό ειδικών ναυτικών επιχειρήσεων και ιατρικό προσωπικό.

Ο σχεδιασμός της «Cristóbal Colón» περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες φρεγάτες της ίδιας κλάσης, όπως αναβαθμίσεις στα ραντάρ SPY-1, νέο σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού πολέμου και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων, καθώς και βελτιώσεις στα συστήματα επικοινωνιών και διοίκησης.

Με αυτό το σύνολο αισθητήρων, όπλων και συστημάτων μάχης, η ισπανική φρεγάτα θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές μονάδες επιφανείας που επιχειρούν σήμερα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερα ισχυρή αντιαεροπορική ικανότητα και δυνατότητα εμπλοκής στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

