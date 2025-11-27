Αποκάλυψη-σοκ από ιστορικό: Ο Επστάιν «σκεφτόταν να δολοφονήσει» τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον

Ο ιστορικός Άντριου Λόουνι υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι Επστάιν, λίγο πριν τον θάνατό του, είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο παράνοιας ώστε εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να «εξουδετερωθούν» ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον, επειδή -όπως πίστευε- γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα έπρεπε.

Αποκάλυψη-σοκ από ιστορικό: Ο Επστάιν «σκεφτόταν να δολοφονήσει» τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον
27 Νοέ. 2025 13:09
Pelop News

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο Βρετανός ιστορικός Άντριου Λόουνι, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν, λίγο πριν τον θάνατό του, είχε γίνει τόσο παρανοϊκός ώστε εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να «βγάλει από τη μέση» τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Express, ο Λόουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled» που αφορά τον Άντριου και τη Φέργκιουσον, σημειώνει πως δύο αξιόπιστες πηγές — μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα — του μετέφεραν ότι ο Επστάιν είχε απευθυνθεί σε πρώην εκτελεστή της βρετανικής SAS, εκτιμώντας ότι το ζευγάρι γνώριζε «πάρα πολλά».

Ο Λόουνι εξηγεί ότι ο Επστάιν εκείνη την περίοδο θεωρούσε πως τα εγκλήματά του θα αποκαλυφθούν πλήρως και επιχειρούσε απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο ενόψει της δίκης του. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Επστάιν συνήθιζε να υπερβάλλει και να δραματοποιεί τις δηλώσεις του, ο ιστορικός αναφέρει ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε δημιουργούν μια εικόνα ακραίας ψυχολογικής πίεσης και φόβου. «Μοιάζει με σκηνή από τη “Μέρα του Τσακαλιού”, αλλά τίποτα γύρω από τη ζωή του Επστάιν δεν ήταν φυσιολογικό», σχολίασε στο podcast του Daily Beast.

Η Σάρα Φέργκιουσον, σύμφωνα με τον Λόουνι, ζούσε εκείνη την περίοδο με έντονο φόβο, καθώς ο Επστάιν διατηρούσε σχέσεις με επικίνδυνα άτομα. Οι αναφορές ότι του είχε στείλει email αποκαλώντας τον «σπουδαίο φίλο» συνδέονται, όπως ισχυρίζεται, με την προσπάθειά της να παραμείνει σε μια επιφανειακά καλή σχέση, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά της.

Ο Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 υπό συνθήκες που παραμένουν αντικείμενο συζητήσεων, φέρεται επίσης να πίστευε ότι η βασιλική οικογένεια ίσως επιχειρούσε να τον εξουδετερώσει. «Αν δεν είχε πεθάνει, θεωρώ ότι ο Άντριου και η Φέργκιουσον θα βρίσκονταν σε πραγματικό κίνδυνο. Πίστευε ότι ήξεραν πάρα πολλά», καταλήγει ο Λόουνι.

