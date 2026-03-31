Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε την ύπαρξη σχεδίου για την κατασκευή ενός «τεράστιου» στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από τη νέα αίθουσα χορού (ballroom) που προγραμματίζεται να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο. Η αποκάλυψη έγινε την Κυριακή (29.03.2026), ενώ ο αμερικανός πρόεδρος επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, όπου παρουσίασε σε δημοσιογράφους εικόνα από τον σχεδιασμό του έργου.

Ο Τραμπ επαίνεσε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της εγκατάστασης στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας ότι το κτίριο θα διαθέτει «αλεξίσφαιρα τζάμια» και «οροφή ανθεκτική σε επιθέσεις με drones».

Οπως σημείωσε, το στρατιωτικό συγκρότημα κατασκευάζεται ήδη κάτω από την αίθουσα, ενώ – σύμφωνα με τον ίδιο – το έργο έγινε γνωστό μετά από δικαστική προσφυγή, την οποία χαρακτήρισε «γελοία».

«Ο αμερικανικός στρατός κατασκευάζει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού, και αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα λόγω μιας παράλογης αγωγής που κατατέθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η πίστα χορού θα λειτουργεί ως προστατευτικό κάλυμμα για ό,τι βρίσκεται από κάτω, συμπεριλαμβανομένης προστασίας από drones και άλλες απειλές».

Η νέα αίθουσα χορού, η οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, πρόκειται να αντικαταστήσει την πτέρυγα East Wing, την οποία ο Τραμπ είχε διατάξει να κατεδαφιστεί τον Οκτώβριο του 2025. Κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο βρισκόταν το Προεδρικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (Presidential Emergency Operations Center), ένα καταφύγιο που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κρίσεων.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από βουλευτές, ιστορικούς και φορείς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και σχετική δικαστική διαδικασία.

Οι επικριτές εκφράζουν αντιρρήσεις για την απόφαση κατεδάφισης του παλαιού κτιρίου χωρίς προηγούμενη ομοσπονδιακή αξιολόγηση ή δημόσια διαβούλευση, ενώ επισημαίνουν και αισθητικά ζητήματα σχετικά με το μέγεθος και τον χαρακτήρα της νέας κατασκευής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αίθουσα θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα, ενώ το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμήν ξένων ηγετών, καθώς και για άλλες σημαντικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

