Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αίθουσα θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα, ενώ το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια

Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
31 Μαρ. 2026 12:48
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε την ύπαρξη σχεδίου για την κατασκευή ενός «τεράστιου» στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από τη νέα αίθουσα χορού (ballroom) που προγραμματίζεται να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο. Η αποκάλυψη έγινε την Κυριακή (29.03.2026), ενώ ο αμερικανός πρόεδρος επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, όπου παρουσίασε σε δημοσιογράφους εικόνα από τον σχεδιασμό του έργου.

Ο Τραμπ επαίνεσε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της εγκατάστασης στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας ότι το κτίριο θα διαθέτει «αλεξίσφαιρα τζάμια» και «οροφή ανθεκτική σε επιθέσεις με drones».

Οπως σημείωσε, το στρατιωτικό συγκρότημα κατασκευάζεται ήδη κάτω από την αίθουσα, ενώ – σύμφωνα με τον ίδιο – το έργο έγινε γνωστό μετά από δικαστική προσφυγή, την οποία χαρακτήρισε «γελοία».

«Ο αμερικανικός στρατός κατασκευάζει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού, και αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα λόγω μιας παράλογης αγωγής που κατατέθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η πίστα χορού θα λειτουργεί ως προστατευτικό κάλυμμα για ό,τι βρίσκεται από κάτω, συμπεριλαμβανομένης προστασίας από drones και άλλες απειλές».

Η νέα αίθουσα χορού, η οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, πρόκειται να αντικαταστήσει την πτέρυγα East Wing, την οποία ο Τραμπ είχε διατάξει να κατεδαφιστεί τον Οκτώβριο του 2025. Κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο βρισκόταν το Προεδρικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (Presidential Emergency Operations Center), ένα καταφύγιο που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κρίσεων.

Wall Street Journal: Ο Τραμπ επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από βουλευτές, ιστορικούς και φορείς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και σχετική δικαστική διαδικασία.

Οι επικριτές εκφράζουν αντιρρήσεις για την απόφαση κατεδάφισης του παλαιού κτιρίου χωρίς προηγούμενη ομοσπονδιακή αξιολόγηση ή δημόσια διαβούλευση, ενώ επισημαίνουν και αισθητικά ζητήματα σχετικά με το μέγεθος και τον χαρακτήρα της νέας κατασκευής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αίθουσα θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα, ενώ το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμήν ξένων ηγετών, καθώς και για άλλες σημαντικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους
13:20 Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»
13:19 Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:16 Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών
13:13 Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα
13:07 Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε
13:06 Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη
13:04 Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»
13:01 Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13:00 Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο
12:59 Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση
12:55 Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
12:54 Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους
12:54 Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»
12:50 ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου
12:48 Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
12:47 Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
12:45 Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
12:43 Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει
12:41 Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο
