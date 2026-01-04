Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών: Σενάρια για κυβερνοεπίθεση, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις

Το πρόβλημα στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος νωρίτερα σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας φαίνεται να έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ σιγά σιγά επανέρχεται η ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, επιδιορθώθηκε το ζήτημα που προέκυψε στα αεροδρόμια εξαιτίας του προβλήματος στον FIR Αθηνών και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τα αίτια του προβλήματος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.

Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό κατά πόσο ευσταθούν.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει αποκατασταθεί.

Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε.

Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για την αποκατάσταση του προβλήματος στις συχνότητες του FIR Αθηνών

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας): «Το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.

Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Για μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών και για πρωτοφανές περιστατικό είχε κάνει λόγο νωρίτερα η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), αναφορικά με το πρόβλημα με τις πτήσεις από το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΥΠΑ, από το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε εντολή σε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος να απογειωθεί, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών στο FIR Αθηνών, οι οποίες έγιναν από αέρος και προκάλεσαν τα προβλήματα στις πτήσεις.

Δήλωση του Υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έκανε επίσης δηλώσεις σχετικά με την αποκατάσταση του προβλήματος στη διεξαγωγή των πτήσεων.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη».

