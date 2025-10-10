Αποκαθίσταται το στολίδι της Πάτρας: Επιβεβαίωση της «Π» για τις εξελίξεις στο θέατρο «Απόλλων»

Ετοιμο να πάρει «σάρκα και οστά» είναι το μεγάλο έργο για την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων».

Ουσιαστικά όπως είχε προαναγγείλει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» από το περασμένο Σάββατο ξεπεράστηκαν τα τελευταία εμπόδια και πλέον μπορεί να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός από το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς επιβεβαίωσε στην «Π» ότι παρελήφθη τις προηγούμενες ημέρες η στατική μελέτη για το γειτονικό Μέγαρο Λόγου και Τέχνης όπου θα μοιράζεται χώρους με το Θέατρο «Απόλλων» κι έτσι μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός.

«Θα παραλάβουμε επίσημα την Τρίτη τη μελέτη για το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, η οποία απαιτούνταν για να ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Εχουμε συνεννοηθεί με το υπουργείο Πολιτισμού και αμέσως μόλις γίνει η τυπική παραλαβή της μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή, θα στείλουμε τον φάκελο στο υπουργείο Πολιτισμού. Εκτοτε, θα μπορεί να υπουργείο να προκηρύξει τον διαγωνισμό».

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαίωσαν στην «Π» καλά πληροφορημένες πηγές από το υπουργείο Πολιτισμού πως είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και έτοιμοι να δημοπρατήσουν το εμβληματικό έργο το προσεχές διάστημα.

Τους προηγούμενους μήνες είχε εκφραστεί η βεβαιότητα και από τον αχαιό υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα ότι θα ξεπεραστούν και τα τελευταία εμπόδια ώστε να έχουμε σύντομα τη δημοπράτηση του έργου. Μάλιστα, στις αρχές του καλοκαιριού είχε επισημάνει σε δημοσιογράφους ότι το έργο θα έχει προϋπολογισμό τα 16 εκατ. ευρώ και θα προχωρήσει με πρωτοβουλία του υπουργείου.

Οπως έχει επισημανθεί σε παλαιότερα ρεπορτάζ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού και οι υπηρεσίες του έχουν προχωρήσει σε όλες εκείνες τις διαδικασίες και προκαταρκτικές ενέργειες που χρειάζονται, ώστε να περάσουμε στη φάση της προκήρυξης και υλοποίησης του έργου.

Σκοπός είναι η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία του Θεάτρου «Απόλλων» κυρίως ως ενεργή θεατρική σκηνή της πόλης, αλλά και ως χώρος συναυλιών ή μουσική σκηνή. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του θεάτρου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο.

Στις επεμβάσεις περιλαμβάνεται η συντήρηση του θεάτρου, η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και ο εκσυγχρονισμός του, με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, φωτισμού, ήχου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σκηνή, νέα καθίσματα, επενδύσεις κ.λπ. για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων. Επίσης, οι χώροι του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, το οποίο είναι όμορο με το θέατρο και ιδιοκτησίας επίσης του Δήμου Πατρέων, θα φιλοξενήσουν συνοδές απαραίτητες λειτουργίες του θεάτρου.

Το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» κατασκευάστηκε το 1872 σε σχέδια του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Είναι μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα κλειστά θέατρα των νεότερων χρόνων στην Ελλάδα, μαζί με το Θέατρο «Απόλλων» της Ερμούπολης Σύρου (1863) και το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο της Τρίπολης (1910). Διαθέτει αίθουσα, σκηνή, τρία επίπεδα θεωρείων, υπερώο, τους χώρους υποδοχής κοινού (φουαγιέ, χώρους εισόδου κλπ.) και χώρους υποστήριξης (καμαρίνια, αποθήκες, κ.λπ.). Αποτελεί σημείο αναφοράς της πολιτιστικής ταυτότητας της Πάτρας. Είναι η μόνιμη στέγη του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΠΕΘΕ), ενώ παράλληλα φιλοξενεί συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σημαντικές εργασίες ενίσχυσης έγιναν το 1969-1970, με μελέτες του αρχιτέκτονα Μ. Δωρή και του πολιτικού μηχανικού Δ. Μπαϊρακτάρη. Ωστόσο, το 2008 το θέατρο υπέστη βλάβες από σεισμικές καταπονήσεις. Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού εγκρίθηκαν σημειακές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών του κτιρίου και περιορίστηκε η χρήση αποκλειστικά για θεατρικές παραστάσεις, με τον αποκλεισμό του τρίτου ορόφου των θεωρείων. Αυτή η συνθήκη όμως πλέον θα αλλάξει και το θέατρο με το πέρας τον εργασιών θα γίνει και πάλι πλήρως λειτουργικό.

