ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναίρεση για τις «ανάλαφρες» ποινές! Ξανά στο εδώλιο οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Μπακαρί Χέντερσον

Μια τεράστια ανατροπή, με ποικίλες προεκτάσεις προκαλεί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο Άρειος Πάγος, καθώς κοινοποιήθηκε χθες στην Εισαγγελία Εφετών της Πάτρας απόφαση αναίρεσης της ετυμηγορίας που εκδόθηκε σε βάρος των έξι κατηγορουμένων για τον θάνατο του Αμερικανού Μπακαρί Χέντερσον, το καλοκαίρι του 2017 στον Λαγανά Ζακύνθου.

Διάτρητη

Ασφαλείς πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι ο Άρειος Πάγος δεν θεωρεί πλήρως αιτιολογημένη την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Πάτρας και η δίκη σε δεύτερο βαθμό θα επαναληφθεί. Τον Ιούνιο του 2022 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ενόχους πέντε κατηγορουμένους για σκοπούμενη σωματική βλάβη και έναν για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Η εν λόγω απόφαση ήταν ίδια με την πρωτόδικη, μόνο που ελήφθη κατά πλειοψηφία (4-3), σε αντίθεση με την αρχική, που ήταν ομόφωνη. Αυτοί που μειοψήφησαν ήταν η πρόεδρος, μία δικαστής και ένας ένορκος, οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Δυσαρέσκεια

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του άτυχου τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον ζητούσε να είναι η κατηγορία ανθρωποκτονία από πρόθεση και είχε εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά της για την «επιεική» ετυμηγορία της έδρας για τους έξι κατηγορουμένους.

Με την ίδια δυσαρέσκεια είχε γίνει δεκτή η απόφαση και από κύκλους της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στελέχη της οποίας είχαν παραστεί ως παρατηρητές στην ακροαματική διαδικασία. Οι συγγενείς, οι συνήγοροι, και κύκλοι της πρεσβείας, δημοσίως και ευθέως, εκτός από το γεγονός ότι χαρακτήρισαν «χάδια» τις ποινές, είχαν αφήσει και αιχμές σε βάρος της ελληνικής Δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι δεν ήταν αντίστοιχες (οι ποινές) του αδικήματος που συγκλόνισε την κοινωνία της Ζακύνθου, όπως και ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ είχε τύχει ευρύτατης προβολής και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Τι ζητάει

Με την αναίρεσή του, ο Αρειος Πάγος εμμέσως συμμερίστηκε τα παράπονα ως προς το «ανάλαφρο» της κατηγορίας και οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν πάλι στο εδώλιο, όπου και θα κριθεί οριστικά και αμετάκλητα αν συνέπραξαν σε σκοπούμενη σωματική βλάβη ή σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Όπως είναι ευνόητο, αν οι δικαστές και οι ένορκοι αποδεχθούν αυτή τη φορά τη δεύτερη εκδοχή, οι ποινές θα είναι μεγαλύτερες και όσοι καταδικαστούν θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Τον Ιούνιο;

Η χθεσινή εξέλιξη, με τα τόσο έντονα ανατρεπτικά χαρακτηριστικά, κινητοποίησε τις εισαγγελικές αρχές της Πάτρας, που καλούνται να προσδιορίσουν την ημερομηνία της νέας δίκης. Επειδή το πινάκιο του ΜΟΔ είναι πλήρες για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, πιθανολογείται ότι ο προσδιορισμός “πάει γίνει για τις αρχές Ιουνίου ή αμέσως μετά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου)”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



