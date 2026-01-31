Απόκριες στα Καλάβρυτα με 17 εκδηλώσεις σε τέσσερις περιοχές: Παρελάσεις, έθιμα και ξεφάντωμα έως την Καθαρά Δευτέρα

Αποκριάτικος προορισμός και φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων, με συνολικά 17 εκδηλώσεις σε Καλάβρυτα, Κλειτορία, Δάφνη και Ψωφίδα από την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου έως την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Κέφι, χορός, ξεφάντωμα, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων και φυσικά παρελάσεις με τη συμμετοχή καρναβαλιστών κάθε ηλικίας, συνθέτουν βασικά στοιχεία των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει για φέτος ο Δήμος, με τη σύμπραξη και πολύτιμη συνδρομή Συλλόγων και φορέων της περιοχής.

«Καλούμε τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες μας να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καλαβρύτων και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες μας. Η περίοδος των Απόκριων είναι συνδεδεμένη με τη χαρά και τη σάτιρα, με το κέφι, το χορό και τη μουσική. Είναι ένα διάλειμμα απ’ την καθημερινότητα μας, αναγκαίο και χαρούμενο. Καλό Καρναβάλι και Καλές Απόκριες σε όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Το πλήρες πρόγραμμα των φετινών αποκριάτικων εκδηλώσεων (τυχόν αλλαγές, διαφοροποιήσεις, προσθήκες κ.λπ. θ’ ανακοινωθούν έγκαιρα) στον Δήμο Καλαβρύτων έχει ως εξής:

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στην κεντρική πλατεία Καλαβρύτων, έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων (ώρα 1.30 μ.μ.).

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στα Καλάβρυτα (κεντρική πλατεία και πεζόδρομος), στις 2.30 μ.μ. αποκριάτικη μουσική παράσταση από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 3 μ.μ., παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών με την συνδιοργάνωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού.

Στις 4 μ.μ. παρουσίαση μοντέρνου χορού – Latin από τις μικρές χορεύτριες των τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων.

Και στις 5 το απόγευμα, αποκριάτικο πάρτι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 12 το μεσημέρι στα Καλάβρυτα, η αναβίωση του Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Θεατρικού Ομίλου Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

Και στις 3.30 μ.μ. μεγάλο αποκριάτικο γλέντι στην κεντρική πλατεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στην Ψωφίδα (κεντρική πλατεία), στις 12.30 π.μ. παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψωφίδας «Ερικύνη Αφροδίτη».

Στα Καλάβρυτα, στις 4 το απόγευμα, αποκριάτικο μουσικό σεργιάνι από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 5 μ.μ. ένα μοναδικό δρώμενο για τους μικρούς καρναβαλιστές που θα πλέξουν το παραδοσιακό γαϊτανάκι γεμίζοντας την πλατεία με χρώματα, κέφι και μουσική.

Στις 7.30 το βράδυ, νυχτερινή παρέλαση καρναβαλιστών και αρμάτων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στις 12.30 μ.μ. στην Κλειτορία (κεντρική πλατεία) παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών και αναβίωση του παραδοσιακού Γαϊδουρόγαμου με την συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειτορίας.

Επίσης, στις 12.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της Δάφνης, παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών με τη συνδιοργάνωση των Συλλόγων της περιοχής.

Στο Σκεπαστό (κεντρική πλατεία), στις 2 το απόγευμα, η μεγάλη παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στα Καλάβρυτα, στον Σταθμό του Οδοντωτού, στις 12.30 μ.μ. παραδοσιακά Κούλουμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων.

Στην Κλειτορία, στις 10 το πρωί, παραδοσιακά Κούλουμα με την συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειτορίας και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Επίσης στις 10 π.μ. στο Πάος, στην κεντρική πλατεία, παραδοσιακά Κούλουμα, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πάου.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν: Δήμος Καλαβρύτων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων, Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού, Θεατρικός Όμιλος «Πάνος Μίχος», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», Πολιτιστικός Σύλλογος Κλειτορίας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Κλειτορίας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Κλειτορίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ψωφίδας «Ερικύνη Αφροδίτη», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, Σύλλογος Δαφναίων Αθηνών – Πειραιά.

