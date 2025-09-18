Απόκτηση ευρωπαϊκού τίτλου “eTwinning School” από το Γυμνάσιο Σαραβαλίου

Ένα σχολείο eTwinning είναι εκείνο που έχει διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συστηματική του συμμετοχή στο πρόγραμμα eTwinning.

Απόκτηση ευρωπαϊκού τίτλου "eTwinning School" από το Γυμνάσιο Σαραβαλίου
18 Σεπ. 2025 14:35
Pelop News

Το Γυμνάσιο Σαραβαλίου απέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο “eTwinning School”, κατακτώντας έναν σημαντικό στόχο για την εκπαιδευτική του κοινότητα.

Ένα σχολείο eTwinning είναι εκείνο που έχει διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συστηματική του συμμετοχή στο πρόγραμμα eTwinning. Δεν είναι όλα τα σχολεία που κάνουν eTwinning «eTwinning Schools», ο τίτλος δίνεται μετά από αξιολόγηση και σημαίνει ότι το σχολείο:

  • προωθεί τη συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία μέσα από κοινά έργα,
  • χρησιμοποιεί δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία,
  • καλλιεργεί αξίες όπως η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα,
  • αναβαθμίζει την εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες μεθόδους,
  • αναγνωρίζεται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το eTwinning ως “πρότυπο καλής πρακτικής”.

Η απονομή του τίτλου eTwinning School είναι μία επιβράβευση παραπάνω που δείχνει ότι το σχολείο ξεχωρίζει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει το σχολείο μας ως πρωτοπόρο στη συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην προώθηση της καινοτομίας και της ομαδικότητας. Ο τίτλος eTwinning School δίνει στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου ξεχωριστό κύρος, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σε διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για μια συλλογική επιτυχία που μας γεμίζει υπερηφάνεια και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε δυναμικά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

