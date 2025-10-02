Απόλλων Εγλυκάδας: Από τα θρανία ... στα γήπεδα

Μια από τις πιο νεανικές 11άδες στην ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου παρέταξε ο Απόλλων Εγλυκάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας με τον Ηρακλή Πατρών.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών που ξεκίνησαν την αναμέτρηση ήταν τα 16,4 χρόνια με τους μικρότερους να είναι 15 ετών και τον μεγαλύτερο 19!

Το ίδιο και με τους αναπληρωματικούς με μέσο όρο ηλικίας τα 16,6 έτη, ενώ αγωνίστηκαν ως αλλαγές οι 14χρονοι Κυριτόπουλος και Μαντάς.

Στη φωτογραφία, οι 11 βασικοί και οι ηλικίες τους:

Ορθιοι από αριστερά: Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Κοζανιτάς (2006), Νεκτάριος Ηλιόπουλος (2007), Πέτρος Ρέγκλης (2008), Χρήστος Καντζόγιας (2010), Βασίλης Κωτσής (2008), Ντέιβιτς Ορούτσι (2008).

Καθιστοί: Νίκος Μπετιχαβάς (2009), Ανδρέας-Αγγελος Σκεπετάρης (2009), Γεράσιμος-Ελευθέριος Καρκαβέλιας (2009), Φίλιππος-Νικόλας Καραβίας (2010), Γιάννης Λαμπρόπουλος (2010).

Στον πάγκο ήταν οι Παναγιώτης Μίντζας (2009), Παναγιώτης Κυριτόπουλος (2011), Κλέο Ορούτσι (2006), Γιώργος Χιώτης (2005), Γιώργος Φωτόπουλος (2010), Ανδρέας Τζάφας (2006), Νίκος Δημακόπουλος (2009), Αγγελος Μαντάς (2011), Ανδρέας Λόης (2009).

Με την ίδια φιλοσοφία θα συνεχίσουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Εγλυκάδας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πιστοί στο πλάνο τους μέχρι το τέλος.

