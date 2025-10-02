Απόλλων Εγλυκάδας: Από τα θρανία … στα γήπεδα

Με την ίδια φιλοσοφία θα συνεχίσουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Εγλυκάδας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς

Απόλλων Εγλυκάδας: Από τα θρανία ... στα γήπεδα
02 Οκτ. 2025 11:05
Pelop News

Μια από τις πιο νεανικές 11άδες στην ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου παρέταξε ο Απόλλων Εγλυκάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας με τον Ηρακλή Πατρών.
Ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών που ξεκίνησαν την αναμέτρηση ήταν τα 16,4 χρόνια με τους μικρότερους να είναι 15 ετών και τον μεγαλύτερο 19!

Το ίδιο και με τους αναπληρωματικούς με μέσο όρο ηλικίας τα 16,6 έτη, ενώ αγωνίστηκαν ως αλλαγές οι 14χρονοι Κυριτόπουλος και Μαντάς.
Στη φωτογραφία, οι 11 βασικοί και οι ηλικίες τους:
Ορθιοι από αριστερά: Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Κοζανιτάς (2006), Νεκτάριος Ηλιόπουλος (2007), Πέτρος Ρέγκλης (2008), Χρήστος Καντζόγιας (2010), Βασίλης Κωτσής (2008), Ντέιβιτς Ορούτσι (2008).
Καθιστοί: Νίκος Μπετιχαβάς (2009), Ανδρέας-Αγγελος Σκεπετάρης (2009), Γεράσιμος-Ελευθέριος Καρκαβέλιας (2009), Φίλιππος-Νικόλας Καραβίας (2010), Γιάννης Λαμπρόπουλος (2010).
Στον πάγκο ήταν οι Παναγιώτης Μίντζας (2009), Παναγιώτης Κυριτόπουλος (2011), Κλέο Ορούτσι (2006), Γιώργος Χιώτης (2005), Γιώργος Φωτόπουλος (2010), Ανδρέας Τζάφας (2006), Νίκος Δημακόπουλος (2009), Αγγελος Μαντάς (2011), Ανδρέας Λόης (2009).
Με την ίδια φιλοσοφία θα συνεχίσουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Εγλυκάδας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πιστοί στο πλάνο τους μέχρι το τέλος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:40 Η καρδιά του Welcome to UP 2025 χτυπάει στο Πάρκο της Ειρήνης- Ένα μεγάλο, «πολύχρωμο» φοιτητικό χωριό στο Campus
14:34 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο»
14:22 Αττική: Εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΗ και λογιστών» που ξάφριζε ηλικιωμένους
14:14 Ο Μάκης Κατσιγιάννης υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας
14:07 Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»
13:58 Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα
13:50 Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
13:41 Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν
13:34 Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε
13:26 Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί εκ νέου την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
13:25 Οι «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC» και οι BANDA ENTOPICA  στην Πάτρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
13:16 Ειρωνικές δηλώσεις Τραμπ για τα φάρμακα απώλειας βάρους
13:09 Αγιασμός και χαμόγελα στην Αχαϊκή
13:02 Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
13:00 Δείπνο συσπείρωσης για τις γυναίκες του ΝΟΠ
12:55 Νέα υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
12:50 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος με τον ΦΠΑ: «Έχουμε ένα χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;»
12:45 Μάντσεστερ: «Συναγερμός» από περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι
12:42 Πάτρα: Στην τελευταία του κατοικία ο Ανδρέας Αποσκίτης – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας
12:39 50 ηγέτες κρατών στο Παλάτι των Δανών βασιλιάδων-«Παρών» και ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ