Απόλλων: Game of Legends, μία γιορτή μνήμης, χαράς και οικογένειας

Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να τα χάσει κανείς! Το γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα θα πρέπει να γεμίσει όπως παλιά, τότε που δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Ο λόγος; Οι «μελανόλευκοι» τιμώντας την ιστορία τους διοργανώνουν «Αγώνα των Θρύλων»!

Ο Απόλλων τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Σπύρου Γαλάνη

Θα είναι εκεί όπως αποτυπώνεται και στην αφίσα-γραφικό που κυκλοφόρησε όλοι οι μεγάλοι με επικεφαλής τον μεγαλύτερο όλων, τον θρυλικό Κώστα Πετρόπουλο.

Αναλυτικά η σχετική-ανακοίνωση του Απόλλωνα έχει ως εξής:

«Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:30, το γήπεδο θα γεμίσει συναίσθημα, αναμνήσεις και χαμόγελα. Ο Απόλλων Πατρών προσκαλεί όλους τους φίλους του συλλόγου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο “GAME OF LEGENDS”, έναν αγώνα-γιορτή που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ομάδας μας.

Σε αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι παλαιμάχων, σπουδαίες προσωπικότητες και αγαπημένοι αθλητές που άφησαν το στίγμα τους στον Απόλλωνα και στην πόλη της Πάτρας επιστρέφουν στο παρκέ. Μαζί τους, ενεργοί αθλητές της ανδρικής ομάδας και τα παιδιά των τμημάτων υποδομής, σε μια μοναδική συνύπαρξη γενεών που αποτυπώνει την πραγματική έννοια της οικογένειας του Απόλλωνα.

Το “GAME OF LEGENDS” δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στους θρύλους του χθες και τα όνειρα του αύριο. Είναι η ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά τα ινδάλματα που μεγάλωσαν γενιές φιλάθλων και να αισθανθούν τη βαθιά, διαχρονική αγάπη για την ομάδα.

Η ατμόσφαιρα θα είναι εορταστική, ζεστή και γεμάτη ενέργεια. Στα διαλείμματα των δεκαλέπτων και του ημιχρόνου, φίλοι και φίλες του Απόλλωνα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικά παιχνίδια με δώρα και εκπλήξεις, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη χαρά σε μια ήδη ξεχωριστή βραδιά.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συλλόγου, υπογραμμίζοντας τη διαδρομή, την ιστορία και –πάνω απ’ όλα– τους ανθρώπους που κάνουν τον Απόλλωνα κάτι περισσότερο από μια ομάδα: μια μεγάλη, ζωντανή οικογένεια.

Το Σάββατο αυτό, δεν δίνουμε απλώς ραντεβού σε έναν αγώνα. Δίνουμε ραντεβού με την ιστορία, τη μνήμη και την καρδιά του Απόλλωνα.

Σας περιμένουμε όλους!».

